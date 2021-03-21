نجوم يحل عيد الأم 2021 حزيناً عليهم هذا العام ..حسن الرداد ورضوى الشربيني الأبرز

عيد الأم 2021 يحل حزيناً وقاتماً هذا العام على العديد من نجوم أهل الفن حيث لن يحتفلوا لأول مرة بهذه المناسبة مع امهاتهم اللواتي رحلن عن عالمنا مؤخراً، وابرزهم كل من حسن الرداد وعبد المجيد عبدالله وطلال مارديني ودنيا عبد العزيز ورضوى الشربيني الذين فجعوا قبل اشهر بوفاة من انجبتهم الى الحياة والحضن الدافئ والسند في حياتهم.

عيد الأم يحل حزينا على هؤلاء النجوم هذا العام

الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تتجدد احزانها اليوم بشكل مضاعف على وفاة والدتها التي رحلت قبل اسابيع من مناسبة عيد الأم، فنشرت رضوى قبل ساعات صورة لها وهي تقبل والدتها ووجهت لها رسالة مبكية مناشدة من الله ان يكون عيدها في الجنة.

وكتبت رضوى الشربيني على تويتر :"أول عيد أم من غيرك...أول مره أصحى و ما أبوسش أيدك و أقولك انك أجدع ست و أحن و أطيب أم فىً الدنيا...أول عيد أم ما أجبش فيه هديه و ورد و انتى تحضنينى و تتدعيلى...أول مره يا أمى وللاسف مش الاخيره...كل ثانيه و انتى أمى...كل ثانيه وانتى عيدك فى الجنه بإذن الله ..كل سنه وكل أم طيبه...".

النجم حسن الرداد سيفتقد والدته بشكل مضاعف ايضا اليوم بمناسبة عيد الأم بعدما اعتاد على قضاء هذه المناسبة والاحتفال فيها برفقة والدتها التي رحلت عن عالمنا قبل اشهر قليلة، فأحزان الممثل المصري تواصلت منذ وفاة والدته التي يتذكرها دائما على السوشيال ميديا وينشر العديد من ذكرياته وصوره برفقتها.

الفنان حمادة هلال عبر عن افتقاده الشديد لوالدته بمناسبة عيد الأم حيث لن يحتفل هذا العام بعيدها بعدما فارقته اثر اصابتها بوعكة صحية، فنشر صورة لها من المستشفى وهو يقبل يدها وعلق بالقول :"الله يرحمك يا ست الناس".

الفنان طلال مارديني ايضا فقد والدته هذا العام ونعاها بحزن كبير على السوشيال ميديا كما تحدث في لقائه الاخير مع برنامج "شو القصة" عن تفاصيل الأيام الأخيرة للراحلة وأكد الفنان السوري أن وضع والدته جعله بين حالتين وهي أن يدعو لها بالشفاء أو أن ترتاح من المعاناة التي تعيشها بسبب مرضها، وأشار أن هذا هو أصعب ما يتعرض له الانسان أن يتمني رحيل أعز شخص في حياته.

عيد الأم سينثر حزنه ايضا على الفنان الخليجي عبد المجيد عبدالله الذي فجع بوفاة والدته قبل أشهر قليلة ونعاها حينها برسالة مؤثرة جدا، وايضا تعيش الفنانة دنيا عبدالعزيز لحظات صعبة في هذا اليوم حيث لن تحتفل كعادتها في كل عام بعيد الأم بعدما فجعت بوفاة والدتها قبل حوالي السنة، ولا تتردد دنيا من وقت لآخر بنشر صورها مع والدتها واجمل ذكرياتهما معا حيث تعبر دائما عن اشتياقها وافتقادها الكبير لأمها.

نجوم يوجهون رسائل محزنة لأمهاتهم الراحلين سابقا

وايضا، يعيش العديد من النجوم لحظات مؤلمة مع كل مناسبة لعيد الأم بعدما فقدو أمهاتهم قبل أعوام، فحاولوا الاحتفال بهذه المناسبة على طريقهتم من خلال توجيه رسائل مؤثرة لأمهاتهم الراحلين وبينهم الفنانة يسرا التي كتبت لوالدتها عبر انستغرام :" وحشيني أوي يا أمي يا حتة من روحي.. دايما معايا وفي بالي و جوة قلبي.. أنا عايشة بدعاكِ وبسيرتك العظيمة.. ربنا يرحمك ويجعلك من سيدات أهل الجنة يارب ..أسألكم الفاتحة والدعاء لأمي ولكل من رحلوا عنا".

الهام شاهين نشرت بدورها صورة مع والدتها الراحلة منذ سنوات وكتبت لها بمناسبة عيد الام :""ولـ أمي حُباً لا يُحكى ولا يُكتب، مهما كانت النعم جميلة تظلُّ أمي كانت أجمل نعمه في حياتي ..أمي عيدها في الجنه أحلي . الله يرحمك يا حته من قلبي".