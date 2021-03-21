الغموض يسيطر على البرومو الأول لمسلسل "شليوي ناش" لعبدالله السدحان..فيديو

"شليوي ناش" أحدث الأعمال الدرامية للفنان السعودي الكبير عبدالله السدحان، وقد أطلق صناعه البرومو الأول له في الساعات الأخيرة حيث من المقرر أن يعرض العمل في شهر رمضان القادم.

غموض في البرومو الأول لمسلسل "شليوي ناش" لعبد الله السدحان

عبدالله السدحان نشر عبر حسابه على "انستجرام" البرومو الدعائي الأول لمسلسل "شليوي ناش" الذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الخليج ومقرر عرضه في شهر رمضان، وسيطرت حالة من الغموض على أحدث البرومو الأول للعمل الذي كشف عن حالة القهر التي يمر بها يعقوب عبدالله "ناشي" بعدما يرفض عمه زواجه من ابنته ويهينه، في وقت يعيش عبدالله السدحان "شليويج" أحلام يرغب في تحقيقها ويتفق مع يعقوب عبدالله على بداية رحلة إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ليبدا الثنائي هذه الرحلة بواسطة سيارتهما القديمة، كما كشف برومو العمل على أن أحداثه تدور في فترة الستينات والسبعينات.

عرض مسلسل "شليوي ناش" على منصة شاهد

"شلوي ناش" من الأعمال الدرامية التي تم الإعلان عن عرضها على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان القادم، وقد بدأ صناع العمل في تصويره منذ شهر يناير، حيث انتقل الفنان عبدالله السدحان إلى الكويت وبدأ تصوير دوره ولا يزال مستمرا حتى الآن، ويحافظ الفنان عبدالله السدحان على نشر العديد من كواليس تصوير المسلسل وبعض الصور التي تجمعه مع زملائه النجوم.

مسلسل "شليوي ناش" يشارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما الخليجية على رأسهم الفنان عبدالله السدحان، والفنان يعقوب عبدالله ،ولطيفة المجرن، ومرام البلوشي، وعبدالإمام عبدالله، وشهد سليمان، وفوزي القاضي، ومحمد العجيمي، وعبدالمحسن القفاص، وحصة النبهان، وغدير زايد، والعمل من تأليف عبدالله السعد، وإخراج عيسى ذياب.

"الديك الأزرق" العمل الثاني لعبدالله السدحان في رمضان 2021

عبدالله السدحان لا يعتبر مسلسل "شليوي ناش" هو العمل الوحيد الذي يشارك به بشهر رمضان 2021، حيث أنه يشارك كذلك بمسلسل جديد يحمل عنوان "الديك الأزرق" وهو من الأعمال التي تعاون فيها مع مجموعة من نجوم الدراما المصرية، وقد انهى الفنان السعودي تصوير المسلسل في شهر يناير الماضي ومقرر عرضه على قناة sbc السعودية، والعمل من بطولة بيومي فؤاد، وشيماء سيف، وسعيد الصالح، ونورة محمد، ويدور العمل في إطار كوميدي ويناقش العديد من القضايا الإجتماعية، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

يذكر أن الفنان ناصر القصبي وعبدالله السدحان النجمان الأشهر في الدراما الخليجية سوف يعود كل منهما للمشاركة في عمل فني قريبا، وذلك بعدما تم الكشف عن التحضير لعمل برعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية من بطولتهما وسوف يتم عرضه على قناة "mbc".