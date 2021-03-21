رسائل النعي تتواصل بعد وفاة الإعلامي السعودي محمد الوعيل

محمد الوعيل الإعلامي السعودي تم الإعلان عن وفاته في الساعات الماضية عن عمر ناهز الـ74 عاما، وقد نعاه العديد من المشاهير في الوسط الإعلامي والفني الذين وصفوا رحيله بالخسارة الكبيرة للإعلام والصحافة.

وفاة الإعلامي السعودي الكبير محمد الوعيل

نايف محمد الوعيل نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة نعى فيها والده الإعلامي الكبير محمد الوعيل الذي يعتبر من رموز الإعلام والصحافة في المملكة العربية السعودية، وصف نايف الوعيل والده بأستاذه ومعلمه فكتب : "انا لله وانا اليه راجعون بقلوب مؤمنه بقضاء الله و قدره أنعى والدي ومعلمي وقدوتي وصديقي وجنتي محمد الوعيل والذي انتقل إلى رحمة الله قبل قليل"، حيث أن جنازة الإعلامي السعودي الراحل عصر اليوم وذلك حسب ما أعلن نجله نايف الوعيل الذي نشر تغريدة قال فيها: "ستكون الصلاة على والدي رحمه الله اليوم الأحد الساعة ٤ عصراً في مقبرة الشمال .. تغمده الله بواسع رحمته .. وأسكنه فسيح جناته".

المشاهير ينعون الإعلامي السعودي محمد الوعيل

الفنان فايز المالكي نعى الإعلامي السعودي محمد الوعيل كما قدم العزاء لأسرته فكتب الفنان السعودي: "الله يعظم اجركم ويحسن عزاكم يا نايف" وأضاف فايز المالكي: "رحم الله محمد الوعيل في ذمة الله اللهم اغفر له وارحمه والهم اهله ومحبينه الصبر والسلوان".

الإعلامي يوسف الغنامي نعى كذلك محمد الوعيل واعتبر رحيله خسارة للصحافة السعودية مؤكد أنه يعتبر من أبرز أعلامها فكتب في تغريدته عبر حسابه على "تويتر": " فقدت الصحافة السعودية واحد من أهم و أبرز أعلامها.. رحم الله الأستاذ محمد و غفر له..كل العزاء لك يا نايف و لمشعل و للأسرة الكريمة .. إنا لله و إنا إليه راجعون".

محمد الخميسي مقدم برنامجي "وينك" و"الراحل"على شاشة قناة "روتانا خليجية" قدم العزاء كذلك لأسرة الإعلامي محمد الوعيل فكتب تعليقا عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله، عظّم الله أجركم أخي نايف ورحم الله الفقيد الغالي الوالد الأستاذ محمد الوعيل وأسكنه فسيح جناته."

معلومات عن الراحل محمد الوعيل

الإعلامي الراحل محمد الوعيل قد بدأ رحلته مع الصحافة منذ ما يقارب من 40 عاما، وذلك في جريدة "الرياض" ثم انتقل للعمل في العديد من المناصب المهمة في أكثر من جريدة في المملكة العربية السعودية، كما قدم خلال مسيرته العديد من المؤلفات التي من بينها كتاب "شهود هذا العصر"، كما شغل منصب رئيس تحرير صحيفة "اليوم" لما يقارب من 14 عاما.