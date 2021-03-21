وفاة الممثلة الشابة رضوى أبو شادي إثر سكتة قلبية

رضوى أبو شادي، الممثلة المصرية الشابة، توفيت اليوم إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، وأحدث خبر وفاتها حالة حزن كبيرة لدى متابعيها وزملائها الفنانين.

وفاة الممثلة الشابة رضوى أبو شادي

وأعلن عزوز عادل، عضو نقابة الممثلين المصرية، خبر وفاة زميلته الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، ونعاها قائلاً:" ‫البقاء لله.. وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادى.. رحم الله الفقيدة والهم اهلها واحبابها الصبر والسلوان.. كان عندها نفس احلامنا بس خلصت بدري"، ونشر عزوز عادل آخر صور الفنانة الشابة من كواليس أحد أعمالها، ونعاها عدد من زملائها والجمهور على مواقع التواصل، وعبروا عن حزنهم بعد رحيلها بشكل مفاجيء.

الكشف عن سبب وفاة رضوى أبو شادي

وكشف مقربون من الممثلة الشابة رضوى أبو شادي عن سبب وفاتها اليوم، وذلك بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، ولم تكشف تفاصيل الجنازة أو تفاصيل أخرى عن وفاتها ولحظاتها الأخيرة، وتداول الجمهور صوراً لها من كواليس آخر أعمالها في مسلسل "ورد"، وظهرت وهي تمسك بسيناريو المسلسل وتعبر عن سعادتها للعمل في المسلسل والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

أعمال الممثلة الشابة رضوى أبو شادي

ويذكر أن رضوى أبو شادي قد بدأت مسيرتها كمذيعة في عدة برامج فنية فى قناتى الحرة وأبو ظبى، وذلك بعد تخرجها من الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، وعملت في عدة مجالات فنية أخرى مثل الرقص الفلكلورى والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، قبل أن تشارك كممثلة في عدة أعمال فنية أبرزها مسلسل "عرفة البحر" أمام النجم نور الشريف في دور "نعمة".

وشاركت رضوى أبو شادي في عدة أعمال فنية أخرى مثل مسلسل "كابتن عفت" مع ليلى علوي، و"القطة العامية" مع حنان ترك، وكانت آخر أعمالها المعروضة في عام 2017 في مسلسل "الهم اني صائم" مع مصطفى شعبان، وفيلم "تعويذة تو" مع شيماء سيف في نفس العام، قبل ان تتعاقد مؤخراً على مسلسل "ورد" مع حنان مطاوع.