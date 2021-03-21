ابنة سلافة معمار أصبحت شابة وبسمة في أغرب ظهور مع طفلتها..صور مميزة لبنات النجمات في عيد الأم

احتفلت النجمات العربيات بعيد الأم مع بناتهن حيث حرصن على نشر العديد من الصور التي تجمعهن على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أثارت هذه الصور ردود فعل واسعة من قبل الجمهور وكذلك بعض نجوم الوسط الفني.

أمل عرفة لابنتيها: "بعرف شو يعني اني كون دنيتهن"

أمل عرفة احتفلت بعيد الأم مع ابنتيها سلمى ومريم حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بهما، وأكدت على العلاقة القوية مع بناتها، وتمنت أن تكون قادرة على تحمل المسئولية خصوصا أنها باتت كل شيء بالنسبة لابنتيها فكتبت أمل عرفة تعليقا على الصورة قالت فيه: "الدنيا أم وبعرف شو يعني اني كون دنيتهون ان شاء الله كون قدا، عيد أم مبارك"، وعلق العديد من النجوم على صورة الفنانة أمل عرفة مع بناتها فكتب الفنان أيمن عبدالسلام تعليقا قال فيه: "إن شاء الله بتصلي فوق راسهن"، بينما علقت كذلك الفنانة شمس على الصورة.

سلافة معمار تحتفل بعيد الأم مع ابنتها

سلافة معمار نشرت صورة مع ابنتها دهب بمناسبة عيد الأم عبر حسابها على "انستجرام" خطفت بها الأنظار وتفاعل معها العديد من زملائها في الوسط الفني منهم الفنانة كندة علوش التي كتبت تعليقا على الصورة قالت فيه: "كل عام وأنت بخير فافا حبيبتي يخليلك دهوبة ويخليلا ياكي"، كما علقت كذلك كل من الفنانة لورا أبو أسعد التي كتبت: "الله يسلم ويحمي"، وعلق أيضا كل من الفنانة جومانا مراد، و جيفارا يونس، وكما علق أيضا سيف الدين سبيعي طليق الفنانة سلافة معمار ووالد ابنتها دهب على الصورة وكتب: "دخيل الدهب كلو..وكل سنة وأم دهب أحلى أم".

بسمة تثير الجدل وتخفي وجه ابنتها في احتفالها بعيد الأم

بسمة الفنانة المصرية أثارت جدلا في احتفالها بعيد الأم بعدما نشرت صورة تجمعها مع ابنتها عبر حسابها على "انستجرام" بينما أخفت وجهها، واعتذرت لمتابعيها عن ذلك وأشارت أنها لم تكشف عن وجه ابنتها حتى تصل إلى السن الذي تحدد فيه دوت الخليج رغبتها في الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي او عدم الظهور، فكتبت تعليقا على الصورة وقالت: "كل سنة وانا امك وصاحبتك واختك وخالتك يا نور عيني بعتذر يا جماعة، بس مش هنشر صورة لوشها غير لما دوت الخليج تكبر كفاية وتقرر دوت الخليج عايزة ولا لأ.. عيد ام سعيد على كل الستات".

كارلا حداد لابنتها: "أحبك إلى ما لا نهاية"

كارلا حداد الإعلامية اللبنانية نشرت أيضا صورة لابنتها عبر حسابها على "انستجرام"، اعربت من خلالها عن سعادتها بعيد الأم، وأكدت أن أسعد أيام حياتها عندما أصبحت أما، فكتبت تعليقا على صورة ابنتها قالت فيه: "كان أكثر يوم ساحرا في حياتي هو اليوم الذي أصبحت فيه أماً. أحبك إلى ما لا نهاية".