رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي

رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداويتوفيت ظهر الأحد الكاتبة والروائية المصرية نوال السعداوي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 90 عاما.

السعداوي واحدة من أكثر النساء التي شغلت الرأي العام والمجتمع بآرائها وأفكارها الجريئة، كما عرفت بمحاربتها لختان الإناث وهي من أكثر الشخصيات الجدلية بسبب آرائها الخاصة بالإسلام وبالأديان عامة.

ولدت السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة وكاتبة مصرية نشطت في الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

نالت جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وعام 2005 فازت بجائزة "إينانا" الدولية من بلجيكا، وعام 2012 فازت بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا.

تقلدت السعداوي عددا من المناصب، منها المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة بالقاهرة، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها كطبيبة في المستشفي الجامعي.

كما نالت عضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وأسست جمعية التربية الصحية وجمعية الكاتبات المصريات. وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة في مجلة الجمعية الطبية.

بدأت السعداوي الكتابة مبكرا، فكان أول أعمالها مجموعة قصصية قصيرة حملت عنوان "تعلمت الحب" في عام 1957، وأول رواياتها "مذكرات طبيبة" عام 1958.

يعتبر كتاب "مذكرات في سجن النساء" (1986) من أشهر أعمالها، كما صدر لها 40 كتابا، وأعيد نشر وترجمة كتاباتها لأكثر من 20 لغة، وتدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول تحرير المرأة والإنسان من كثير من القيود التي جبل عليها المجتمع.

