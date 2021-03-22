أصالة تكشف دخولها المستشفى بسبب وعكة صحية وتحتفل بعيد الأم مع والدتها وأسرتها.. فيديو وصور

أصالة احتفلت بعيد الأم في أجواء عائلية مميزة، وفي حضور كامل لأفراد عائلتها، ونشرت عدة صور وفيديوهات من احتفالهم بعيد الأم، وكشفت أيضاً عن دخولها المستشفى بسبب وعكة صحية.

أصالة تكشف إصابتها بوعكة صحية في عيد الأم

ونشرت الفنانة أصالة صورة عائلية جمعتها بوالدتها وأبنائها شام الذهبي وخالد الذهبي وتوأمها على وآدم، بالإضافة إلى شقيقيها أنس نصري وأماني نصري، وظهروا أمام قالب حلوى ضخم احتفالاً بعيد الأم، وكشفت أصالة من خلال تعليقها على الصورة على دخولها المستشفى قبل الاحتفال بسبب شعورها بألم كبير في رأسها وطمأنت الجمهور على حالتها بعد تحسنها وبعد مغادرتها المستشفى.

أصالة تحتفل بعيد ميلاد والدتها

وقالت أصالة في تعليقها على احتفال عيد الأم:" كلّ سنة وماماتي الحبيبة الغالية الحنونة بألّف خير وصحّة وعافية، والله يحفظها فوق راسنا أغلى الغوالي، وتفسيراً لفستاني اللي لابسته من مبارح بسبب وجودي بالمستشفى بسبب وجع دمّه تقيل براسي وطلعت اليوم لأحتفلّ بأمّي، وصرت كتير أحسن ووقّف يوجعني راسي وبكره بوعدكم غيّر الفستان، وبرجعله بعد بكره".

أصالة وعائلتها يحتفلون بعيد الأم

ونشرت شام الذهبي فيديو وصور أخرى من احتفال عائلتها بعيد الأم، واحتفالها أيضاً بعيد ميلاد جدتها، ولاقت الفيديوهات تفاعل كبير من الجمهور بسبب الاجتماع الجديد لعائلة أصالة في عيد الأم، بالإضافة إلى روحهم المرة في الاحتفال وحرص أصالة على مشاركة الجمهور لمعظم لحظاتها العائلية السعيدة على مواقع التواصل.

وكانت أصالة قد احتفلت منذ أيام بيوم المرأة العالمي برسالة على حسابها بانستقرام وقالت بها:" المرأة في عالمنا العربي تصنع التاريخ والريادة وكل يوم تزداد مكانتها وتعلو شأنها، والفن واحد من أهم المجالات التي أثببت فيها المرأة كونها أنها قادرة على الإبداع والتعبير عن قضايا عديدة تهم النساء على المستوى الخاص والمجتمع على المستوى العام، وأتمنى أن أكون خلال مشواري الفني والغنائي أن أكون عبرت عن شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية على مختلف المنصات والتطبيقات المختلفة في عالم ملئ بالنشاط والحيوية ما يعطي للنساء قدرة أكبر على الإبداع والتألق".