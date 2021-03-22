بلقيس تتصدر التريند بعد تصريحاتها في "ع غير كوكب" وإليسا والنجوم يشيدون بها

بلقيس فتحي تصدرت تريند موقع تويتر اليوم بعد ظهورها في حلقة برنامج "ع غير كوكب"، وتصدر هاشتاق باسمها في البرنامج للموقع بسبب إشادات الجمهور والنجوم بإطلالتها وتصريحاتها في البرنامج.

بلقيس تتصدر تويتر بسبب "ع غير كوكب"

وتصدرت الفنانة بلقيس فتحي تريند تويتر بعد حلولها ضيفة ببرنامج "ع غير كوكب" على قناة "ام تي في"، وتصدر هاشتاق "بلقيس ع غير كوكب" لموقع تويتر، بسبب آلاف التغريدات من الجمهور التي أشادت بإطلالتها في البرنامج وتصريحاتها، وكذلك فقراتها الغنائية المتنوعة، حيث قدمت مجموعة من الأغاني بلهجات ولغات مختلفة في البرنامج، وتحدثت عن علاقتها بالنجوم العرب.

بلقيس تتحدث عن علاقتها بالنجوم العرب

ومن أبرز تصريحات بلقيس في البرنامج، إشادتها بالفنانة إليسا والتي وصفتها بأذكى وأنجح فنانة عربية، وقالت إنها ليست صديقتها ولم تلتق بها من قبل، وكشفت عن لقائها بالفنانة نانسي عجرم في دبي الاسبوع الماضي وأشادت بشخصيتها، وكذلك عبرت عن اعجابها بالفنانة نادين نجيم وتضامنها معها في حملاتها التي تدشنها، وكذلك أشادت بتطور الفنانة أحلام مؤخراً، وتحدثت عن صداقتها بالفنان حسين الجسمي ودعمه لها ونصائحه لها خاصة عندما تتعرض لهجوم.

إليسا تشيد ببلقيس بعد حلقتها في "ع غير كوكب"

ونشرت الفنانة إليسا تغريدة أشادت بها بتصريحات بلقيس في البرنامج وقالت:" بشكرك على اللي حكيتيه عن لبنان أول شي، وعني.. صحيح نحنا مش أصدقاء، بس اكتشفت الليلة روحك الحلوة، وأنا مني وعليي بلشت صداقتنا الافتراضية بفولو!"، وردت بلقيس على تغريدة إليسا وقالت:" صداقة العمر يا رب حبيبتي شكرا لمتابعتك وكتير باتشرف فيكي".

وأشاد أيضاً الفنان فارس كرم ببلقيس وتصريحاتها وقال في تغريدة له:" بلقيس مهضومة وقريبة للقلب واكتر من رائعة الليلة.. هلا فيكي ببيروت"، ونفس الأمر للفنان باسم مغنية الذي غرد على تويتر قائلاً:" بلقيس في ع غير كوكب فنانة تلقائية محترفة متصالحة مع نفسها وهذا سر نجاحها".