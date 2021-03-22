صور نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ويوم الأم:"أحلى شعور في الدنيا"

نادين نسيب نجيم احتفلت اليوم بعيد الأم وعيد ميلاد ابنتها "هافن"، ونشرت عدة صور من احتفالها بالمناسبتين ووجهت رسالة مؤثرة إلى ابنتها.

رسالة مؤثرة من نادين نجيم إلى ابنتها هافن

ونشرت نادين نسيب نجيم صوراً مع ابنتها هافن وابنها جيوفاني، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم، وكذلك احتفالاً بعيد ميلاد ابنتها هافن، ونشرت رسالة مؤثرة إلى ابنتها في هذه المناسبة وقالت:" عيد ميلاد سعيد هافن.. الله يعطيكي ايام حلوة ومستقبل ناجح ويبعد عنك ولاد الحرام ويخليلي ياكي وبشكر الله انه الله عطاني ياكن تأعرف احلى شعور بالدن، وصير ام الله يخليلي ياكم والله يعطيني الصحة تضلني حدكم واحميكم وشوفكم شباب وصبايا وافتخر فيكم".

نادين نجيم تحتفل مع أبنائها بعيد الأم

وشاركت نادين نجيم الجمهور لحظات احتفالها مع أبنائها بعيد الأم، وكذلك نشرت صور لتجهيزات حفل عيد ميلاد ابنتها هافن، ونشرت صور قالب الحلوى وزينة عيد الميلاد، بالإضافة إلى إطلالتها في هذه الاحتفالية، ولاقت الصور تفاعل كبير من الجمهور وزملائها بسبب الأجواء العائلية المبهجة في اللقطات التي شاركتها على انستقرام.

نادين نجيم في موسم رمضان 2021

وعلى الجانب الفني، تستعد نادين نجيم لتعويض غيابها عن موسم رمضان الماضي، من خلال مسلسل "عشرين عشرين"، الذي تنافس به في موسم رمضان المقبل، بعد تأجيل عر ضه الموسم الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، ونشرت أو مقطع إعلاني قصير من المسلسل، والذي بدت به وهي تتدرب على إطلاق النيران، ونشرت مؤخراً أيضاً صورة بوستر المسلسل، والذي فاجأت به الجمهور بالظهور بالحجاب.

وتلتقي نادين نجيم في المسلسل مع قصي خولي للمرة الثانية بعد مسلسل "خمسة ونص"، وتجسد في العمل شخصية النقيب "سما" في قوى الأمن الداخلي، وتقع في صراع كبير بين مهنتها والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه بعد مقتل شقيقها الضابط جبران من جهة، وبين مشاعرها وتعاطفها مع هذه البيئة الشعبية التي جمعتها بـ صافي" من جهةٍ أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "٢٠٢٠"، من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني، وبمشاركة رنده كعدي وفؤاد شرف الدين وآخري.. كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف على العمل من خلال شخصيّة بارزة، تغيّر مجرى الأحداث وتبدّل من مسار الحكاية.