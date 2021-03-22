أحدث ظهور للفنانة سهير البابلي في عيد الأم.. بالصور

سهير البابلي عادت للظهور على مواقع التواصل بعد فترة من الغياب في احتفالها بمناسبة عيد الأم، وتداول الجمهور أحدث صور لها من حديقة منزلها أثناء الاحتفال بهذ المناسبة.

الفنانة سهير البابلي تحتفل بعيد الأم

ونشر المخرج عمر زهران عدة صور للفنانة سهير البابلي اليوم عبر صفحته بفيسبوك، وذلك بعد زيارته لها في منزلها، وظهر زهران في الصور وهو يهدي سهير البابلي باقة من الورود، احتفالاً بعيد الأم، وعلق على الصور قائلاً:"وحشتيني.. كل عمر.. وكل ضحكة وكل فرحة وكل ابتسامة وانتي سعادتنا الدائمة...ياسوسكا هانم"، ولاقت لافتة المخرج عمر زهران ترحيباً كبيراُ من الجمهور خاصة إنه حريص على زيارة سهير البابلي وطمأنة الجمهور عليها في معظم المناسبات.

أحدث ظهور للفنانة سهير البابلي

وتفاعل الجمهور مع صور الفنانة سهيرة البابلي-86 عام- الجديدة وذلك بسبب ظهورها النادر على مواقع التواصل وغيابها الطويل عن الإعلام، بالإضافة إلى ظهورها بحالة معنوية وصحية جيدة في منزلها، وهو ما طمأن الجمهور على حالتها، وكان آخر ظهور للفنانة سهير البابلي في مناسبة عيد الأم العام الماضي، بعدما نشرت فيديو وجهت به عدة نصائح للجمهور بسبب أزمة فيروس كورونا، وعادت للظهور في نفس المناسبة اليوم.

سهير البابلي تطمئن الجمهور على حالتها

وطمأنت الفنانة سهير البابلي الجمهور على حالتها بظهورها الجديد في منزلها اليوم، وذلك بعد فترة من إثارتها للقلق بسبب وعكتها الصحية منذ عامين، وبسبب غيابها الطويل عن الأضواء والظهور في وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة بسبب متاعبها الصحية واعتزالها.

وأقلقت الفنانة سهير البابلي الجمهور أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب الشائعات حول حالتها الصحية وبسبب ابتعادها عن الأضواء، وطالبها الجمهور بالعودة للظهور مرة أخرى بعد اعتزالها وتقديمها عمل وحيد فقط منذ سنوات في مسلسل "قانون سوسكا" في 2016، وسبقه مسلسل "قلب حبيبة" في 2005، قبل ان تغيب مجدداً عن الشاشة والتواصل مع الجمهور في السنوات الأخيرة.