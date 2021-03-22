هنأ الفنان صلاح عبد الله زوجته بعيد الأم وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ونشر صلاح عبد الله صورة له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‪رغم إنشغالي في التصوير، رغم إنك أصغر مني بكتير، ماينفعش أعدي النهارده من غير ماأقولك#كل_عام_وإنتي_دايمًا_بخير_ياكريمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لزوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.