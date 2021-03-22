حسام حبيب يهنئ والدته وزوجته بعيد الأم

هنأ الملحن حسام حبيب والدته وزوجته شيرين عبد الوهاب، بعيد الأم وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ‏ونشر حسام حبيب صورة لشيرين وعلق عليها: "كل سنة و انت طيبة يا حبيبتي يا احلى و اطيب ام، و كل سنة و امي حبيبتي الغالية طيبة و يا رب يخليكي ليا يا امي، و كل ام مصرية بخير و صحة و سعادة. #هي_الدنيا". وقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية بمناسبة عيد الام واحتفالية المرأة المصرية، بعنوان «هى الدنيا».

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