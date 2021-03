دانيال رادكليف شخص ”شرير” فى فيلم The Lost City of D

انضم الممثل الشاب دانيال رادكليف إلى فيلم "The Lost City of D"، على أن يلعب رادكليف دور الشخص الشرير في العمل الجديد، الذى سيقوم ببطولته ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

على الرغم من أن رادكليف اشتهر بلعب دور البطولة المطلقة في سلسلة أفلام هارى بوتر، ألا أن هذه ليست أول مرة يلعب فيها رادكليف دور ثانوى في الأعمال، كما أن هذه ليست المرة الولى التي يلعب فيها رادكليف دور شرير حيث ظهر في فيلم "Now You See Me 2"، بشخصية الشخص السئ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

يتبع مؤلفة رومانسية التي تكتشف أن المدينة الخيالية المفترضة التي كتبت عنها حقيقية، ومن المقرر أن يصل العمل دور العرض حول العالم في 15 أبريل من العام المقبل 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter، الفيلم الذي سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.