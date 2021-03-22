إلهام شاهين تجسد المرأة المخلصة في مسلسل ”زي القمر”

تألقت النجمة إلهام شاهين في تمثيل المرأة المخلصة في مسلسل "زي القمر" بحكاية "حتة مني"، وبرعت فى شخصية "حياة" التى عبرت عن المرأة المهتمة بتفاصيل حياتها الزوجية، وتتذكر جميع المناسبات، وتحتفظ بكل الهدايا والفساتين والذكريات التي عاشتها مع زوجها، ولكن كشفت الحلقة الأولى عما لم تتوقعه حياة، حيث اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة أخرى، لتصاب بصدمة قوية لم تكن مستعدة لها.

وكعادة تحاول إلهام شاهين، في أعمالها تقديم الشخصيات النسائية اللاتي يخضن تحديات صعبة، ولتوضح كيف يتعاملن معها، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من المسلسل والذي يعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً على قناة CBC، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، إيناس كامل، مؤمن نور، نهال عنبر وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.

كما تعرض حكاية "حتة منى" للنجمة الهام شاهين، على قناة cbc drama، من السبت حتى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الخامسة صباحا.

وكانت أخر أعمال إلهام شاهين الجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" عام 2016 الذى شارك في بطولته صفية العمرى وإلهام شاهين وهشام سليم وفردوس عبد الحميد والتونسية درة ومحمد رياض وعلاء مرسى وحنان شوقى، ومحمد متولى وأنعام سالوسة وعهدى صادق وأخرجه مجدى أبو عميرة.