نيرمين الفقى تشارك فى مسلسلين ضمن موسم رمضان 2021

تشارك النجمة نيرمين الفقى في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسلين الأول "النمر" مع النجم محمد عادل إمام، وتظهر من خلاله فى دور معلمة ولديها العديد من محلات الذهب فى السوق وتدخل فى منافسه مع تجار الذهب والبائعين فى السوق، وهم محمد رياض وبيومى فؤاد.

مسلسل "النمر"، تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، إنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدم الثلاثى مسلسل "هوجان" العام قبل الماضى.

كما تشارك ضمن احداث مسلسل "ضل راجل" بطولة النجم ياسر جلال، وتجسد دور زوجته، ويتناول العديد من القضايا والمشاكل الإجتماعية والإنسانية في قالب تشويقي مثير.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات المجتمع المختلفة وتدورأحداثه في عدد من المناطق الشعبية، تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.