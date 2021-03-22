إيمان البحر درويش يطمئن جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية

طمأن الفنان الكبير إيمان البحر درويش، جمهوره بعد تعرضه لوعكة صحية وخروج أنباء حول إصابته بنزيف حاد فى المخ، قائلا: "الحمد لله ربنا شفانى من تأثير الشلل النصفى اللى جالى نتيجة نزيف حاد فى المخ من فترة".

أضاف إيمان البحر درويش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر قناة الحدث اليوم: "الإصابة كانت من فترة ولكنى كنت مكسل شوية فى العلاج الطبيعى، ولكن دلوقتى أحسن كتير والشلل النصفى انتهى خالص ولكن بيبقى فيه تكملة للعلاج الطبيعى بمجرد ما تبقى بتمشى وتبقى كويس بتكسل بقى".

وأوضح الفنان إيمان البحر درويش: "ربنا يقوينا وإحنا جامدين بإذن الله"، فيما ألقى كوبليه على الهواء قائلا: "رسمتك فوق جبين فجرى.. أدان عالى وغصن سلام.. رسمتك فوق جبين عمرى أمل يكبر مع الأيام.. نطق رسمك أنا مصرى ونبضك صخرة من الأهرام"