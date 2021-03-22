فيديو نادين نجيم تبكي بسبب معاناتها بعد الطلاق وسلافة معمار تشاركها تجربتها في "بصراحة مع"

نادين نسيب نجيم حلت ضيفة على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "بصراحة مع" على قناة mbc، وشاركت معها الفنانة سلافة معمار في الحلقة، وتبادلا الحديث في عدة أمور حول حياتهما الخاصة بالبرنامج.

نادين نجيم تبكي بعد تذكر لحظاتها الصعبة بعد الطلاق

وحكت نادين نجيم عن تجربتها الصعبة مع الطلاق في البرنامج، وقالت إنها عانت طوال العام الماضي بظروف صعبة، زادت من الحمل والمسئولية على ظهرها، بداية من الطلاق والذي جعلها تبكي كثيراً ولا تستطيع تناول الطعام بسبب الظروف المتغيرة في حياتها بعد الطلاق، ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث، وقالت إن أكثر ما كان يؤلمها في تلك الفترة القصص البشعة والظالمة التي خرجت عنها وقت إعلان طلاقها.

نادين نجيم تحكي معاناتها العام الماضي

وأضافت نادين نجيم إنها شعرت بالوحشة بعد انتقالها لمنزل جديد مع أبنائها، وعانت بسبب تغيير مقر إقامتها بالإضافة إلى خوف أبنائها أيضاً من الوحدة، وهو ما جعل شقيقتها تنتقل للعيش معها في تلك الفترة لمساعدتها وكذلك لمساعدة أبنائها، خاصة إنها كانت منشغلة وقتها بتصوير مسلسل "عشرين عشرين"، وقالت إن بعد فترة من تجاوز مشكلة الانتقال للمنزل الجديد عاد كل شيء إلى الصفر بعد انفجار بيروت ودمار منزلها وإصابتها.

وانتقلت نادين نجيم للحديث عن طفولتها وعلاقتها بوالدتها، وقالت إن والدتها كانت قوية معهم بسبب الأوقات الصعبة التي عاشتها في طفولتها أثناء ظروف الحرب، وهو السبب الذي جعلها متمسكة بأحلامها ودراستها في تلك الفترة، وقالت إنها كانت طفلة هادئة وغير متطلبة ومتفهمة للظروف الصعبة.

سلافة معمار تكشف تجربتها مع الطلاق

وتحدثت الفنانة سلافة معمار في برنامج "بصراحة مع" عن تجربتها مع الطلاق، وقالت إن للتجربة أثر نفسي رغم إن الطلاق تم بشكل ودي، لأنه لا أحد تزوج لكي ينفصل، وأضافت إن من صعوبات التجربة الإحساس المفاجيء بالوحدة، وقالت إن الفترة الأولى من الطلاق صعبة وتحتاج لفترة للتأقلم، وتحدثت عن علاقتها بأبنائها بعد طلاقها، وقالت إن ابنتها دهب كانت في عمر 4 سنوات وقت الطلاق.

وقالت سلافة معمار إن ابنتها اكتشفت في وقت سابق طلاقهما، وتحدثا معها وشرحا لها الأمر وأنهما يشعران بالراحة بانفصالهما، وأضافت إن العلاقة الطيبة لها مع طليقها تساهم كثيراً في تخفيف آثار الطلاق وخاصة على تربية الأبناء بعد الانفصال.