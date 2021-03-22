الفنانة حورية فرغلي: اختراق حسابي على فيس بوك

حسمت الفنانة حورية فرغلي الجدل حول الصورة التي تم تداولها لها من داخل غرفة العمليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وقالت حورية فرغلي في تسجيل صوتي لبرنامج لايت شو، إن الصورة قديمة، وترجع إلى حوالي 5 أو 6 سنوات، والتقطت في لندن عقب إجراء العملية غير الناجحة التي ترتب عليها أزماتها الصحية الحالية.

وأوضحت حورية فرغلي، أنها أجرت عمليتين، والثالثة ستكون يوم الأربعاء المقبل، مشيرة إلى أن الطبيب يرفض نشر أي صور لها إلا بعد الانتهاء من العملية الرابعة وتحسن الحالة تماما.

وأكدت حورية فرغلي أنها لا تعلم سبب انتشار هذه الصورة حاليا، لكنها كانت متواجدة على حسابها بموقع فيسبوك سابقا، وتم تهكيره واختراقه من قبل شخص مجهول لذا لا تتواجد حاليا على السوشيال ميديا.

وسافرت حورية فرغلي منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعلاج الضرر الذي أصاب أنفها منذ عدة سنوات، ومازالت تعاني من آثاره الجانبية حتى الآن، من خلال إجراء عدة عمليات في محاولة لتخفيف الألم الذي أصابها لفترة طويلة.