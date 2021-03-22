روتردام للفيلم العربي يقدم منصة إلكترونية مخصصة للسينما العربية بهولندا

أثرت جائجة كورونا بشكل كبير على الميدان الفني الثقافي حيث تسببت بالغاء معظم المهرجانات واللقاءات الفنية بما فيه مهرجان الفيلم العربي بمدينة روتردام الهولندية حيث انه من اول المهرجانات التي تضررت بازمة كورونا في هولندا بشهر مارس لعام ٢٠٢٠.

وبما ان اجراءات الحجر الصحي لازالت جارية ارتئى روش عبد الفتاح المدير الفني للمهرجان ان يطل علينا هذه السنة بمنصة الكترونية جديدة وربما الاول من نوعها في اوروبا التي سيتم من خلالها عرض مجموعة من الافلام العربية حيث اختار المهرجان افلام من عشر سنين عن السينما العربية.

كدعوة للجمهور الهولندي في التعمق في الواقع للعالم العربي من خلال عيون الكتاب و المخرجين العرب ومن هذه الافلام المصرية فيلم بعد الموقعة للمخرج يسري نصرالله يتناول أحداث يناير وموقعة الجمل فيلم نوارة من إخراج وتأليف هالة خليل وبطولة منه شلبي.

وفيلم “اشتباك” إخراج محمد دياب، وبطولة نيللي كريم وطارق عبد العزيز لاول مرة يتم اصدار مجلة هولندية كعدد خاص عن عشر سنوات من السينما العربية كملحق لاكبر صحيفة هولندية

والى جانب اعتبارها سفير الفسينما العربية بهولندا، فهي تهدف من خلال عرض الافلام لدعم المخرجين والسينمائيين العرب وتشجيع الانتاج العربي

وان هذه المنصة السينمائية الجديدة هي نافذة اوروبا على العالم العربي، وانه يطمح لنشرها في باقي الدول الاوروبية.