ننشر خريطة مسلسلات رمضان على قنوات ART

استكملت قنوات ART استعداداتها النهائية لشهر رمضان المبارك، حيث اختارت 8 مسلسلات من أحدث إنتاجات الدراما العربية والشامية لهذا العام.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إن القنوات حريصة منذ بدايتها على تقديم أقوى وأحدث الأعمال التي تضيف قيمة فنية وجمالية لحياتنا ومجتمعاتنا، مع مراعاة التنوع لإرضاء كافة أذواق الأسرة المصرية والعربية.

وأكدت "أبو السعود" إلى أنه تم التعاقد على عرض مسلسل "نجيب زاهي زركش" بطولة النجوم يحيى الفخراني وأنوشكا، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، ومسلسل "الاختيار٢- رجال الظل" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

بالإضافة إلى مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة، ومسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز وهند صبري، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، ومسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، بالإضافة إلى مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وأحمد بدير ونسرين طافش، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

ومراعاة للتنوع الدرامي، أشارت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إلى تعاقد القنوات على عرض أهم أعمال الدراما السورية واللبنانية هذا العام من خلال مسلسل "٢٠٢٠" بطولة نادين نجيم وقصي خولي ورامي عياش، بالإضافة إلى عرض الملحمة السورية الجديدة "حارة القبة" بطولة عباس النوري، سلافة معمار، خالد القيش، نادين تحسين بك، تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.