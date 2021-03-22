فخرية خميس تتحدث عن حالتها بعد أنباء تدهور وضعها الصحي بسبب السرطان

فخرية خميس احتفلت بشكل خاص مع أحفادها بعيد الأم، كما وجهت رسالة ترد فيها على الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن حالتها الصحية، والتي تسببت في قلق العديد من محبيها وزملائها في الوسط الفني.

فخرية خميس ترد على الشائعات المتداولة عن وضعها الصحي

فخرية خميس نشرت أكثر من فيديو على خاصية "الاستوري" وكذلك عبر حسابها على "انستجرام" ردت فيه على الشائعات التي تداولت بشكل واسع عن تدهور وضعها الصحي، حيث لا تزال تتلقى الفنانة العمانية العلاج من السرطان الذي أعلنت عن إصابتها به في العام الماضي وأوضحت في الفيديو الذي نشرته أنها بخير وطلبت من مروجي هذه الشائعات ان يراعوا أن لديها أسرة وعائلة تخشى عليها.

فقالت الفنانة العمانية: "هناك شائعات تنتشر وتأثر على الكثير من الأحباء ويسعون لتواصل معي، فهذه الأخبار تفجع المحبين ولدي أبناء وأحفاد، فأرجوا التأكد من الأخبار قبل نشرها، واطلب من المحبين أن يدعوا لي، ففي الساعات الأخيرة كنت بالمستشفى بسبب أن ابنتي على وشك الولادة، لكن الاطباء طلبوا منى العودة للمنزل بسبب حالتي الصحية".

فخرية خميس: "حالتي ما بين مد وجزر والأمل كبير نحو الشفاء"

فخرية خميس علقت كذلك على الفيديو الذي نشرته والتي يظهر فيه احفادها بأن حالتها مستقرة وهناك أمل كبير بالشفاء، كما أوضحت أسباب عدم تواصلها او الرد على زملائها ومحبيها بأنها لا تستلم أي رسائل بسبب ما يقوم به بعض المحتالين في وقت أن حالتها لا تتحمل الرد على هؤلاء.

فكتبت فخرية خميس: "أطال الله في أعمارنا واعماركم ورحم الله امواتنا وامواتكم وشفى الله مرضانا ومرضاكم، اطمن كل محبيني الاوفياء في كل مكان انا لله الحمد والشكر مستمرة في العلاج، الحالة ما بين مد وجزر والأمل كبير نحو الشفاء يارب المعذرة انا مصكرة الخاص اوالدايركت ما استلم رسائل، الأسباب كثيرة والشكوى لله من المنتحلين والمحتالين وانتم اعلم بهم وانا انسانة حالتي الصحية لاتسمح بالمهاترات وما اتحمل أكاذيب طلباتهم".

وأضافت: "الحمدلله من نسل سامي يهدوني الشفاء عيدا ابنائي لفيء وآمنه وعبدالله، واحفادي رزام، ورُزين، السلامي عيال بنتي آمنه رحمة الله عليك حبيبنا سامي ابوعبدالله في الحلم واليقظة انت معنا الى السماء محبتك".

رسالة من هيا الشعيبي للفنانة فخرية خميس

حالة الفنانة فخرية خميس قد أثارت قلق العديد من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني منهم الفنانة هيا الشعيبي التي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة العمانية وتمنت لها الشفاء العاجل والعودة من جديدة لتقديم أعمالها الفنية، فكتبت الفنانة الكويتية تعليقا على الصورة قالت فيه: "إلى صديقتي الجميلة الفنانة العمانية فخرية خميس يارب انج تكونين بخير وصحة وعافية وروح عنج المرض حبيبتي ونفرح بشوفتج يارب واعمالج الحلوه يا اجمل ام ويا اجمل جده".

كما تفاعل العديد من النجوم على صور وفيديوهات أحفاد الفنانة فخرية خميس والتي نشرتها منهم الفنان حبيب غلوم والفنانة سعاد علي، وردت فخرية خميس على الرسائل فكتبت: "اتعب نفسيا والله العظيم لما أشوف تعليقاتكم وما اقدر ارد عليكم كلكم سامحوني فديتكم ربي يجزيكم خير ويطول في أعماركم الله لا يحرمني منكم".