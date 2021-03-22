‎ابنة ياسمين عبد العزيز على خطى ابنة منى زكي وأحمد حلمي..والدتها تستعرض موهبتها وخائفة من الحسد؟

ياسمين عبد العزيز النجمة المصرية حرصت على دعم موهبة ابنتها الكبرى ياسمين، من زوجها الأول رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث يبدو أن الابنة الكبرى للفنانة المصرية تخطو أولى خطواتها في مجال الفن التشكيلي.

ياسمين عبد العزيز تدعم موهبة ابنتها في الفن التشكيلي

ياسمين عبد العزيز نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بانستجرام، عدة فيديوهات ترصد مشاركة ابنتها في أحد المعارض الفنية، واستعرضت اللوحة الخاصة بابنتها ياسمين والتي اختارت لها عنوان "الحسد".

ابنة ياسمين عبد العزيز توثق معاناتها مع "الحسد"؟

واستعرضت ياسمين عبد العزيز اللوحة الخاصة بابنتها ياسمين، والتي تتحسد عن الحسد، حيث كتبت خلالها كلمة "الحسد" بالخط العربي، وحولها العديد من العيون الزرقاء، كما استعرضت اسمها الموجود على اللوحة والنبذة التعريفية عن المشروع، ويبدو أن ياسمين حلاوة قد عانت مؤخرًا من الحسد وهو ما قررت أن تعبر عنه في عمل فني إبداعي.

وتحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على عدم نشر أي صور لابنتها ياسمين أو ابنها سيف، لكنها باتت مؤخرًا مهتمة بدعم ابنتها وتوثيق أبرز اللحظات التي تمر بها، دون أن تكشف عن ملامح وجهها.

ويأتي دعم ياسمين عبد العزيز لابنتها، بعد فترة من دعم صديقتها منى زكي وأحمد حلمي، لابنتهما لي لي، الذي باتت عاشقة لمجال الفن التشكيلي أيضًا، والتي تجمعها صداقة دوت الخليج الأخرى بابنة ياسمين عبد العزيز، حيث أصبحت لي لي تروج لأبرز مشروعاتها في الفن التشكيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد والديها بموهبتها.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

في سياق آخر، تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير دورها في مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي من المقرر أن تخوض به سباق رمضان 2021، مع زوجها الفنان المصري أحمد العوضي، حيث يعد هذا العمل الأول الذي يجمعهما بعد زواجهما، والعمل الثاني في مشوارهما بشكل عام.

مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي ومحمود حافظ وخالد الصاوي ودنيا عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

وتجسد ياسمين عبد العزيز دور غزل خلال المسلسل، التي تتزوج من رجل مسن، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوته عليها، وتلتقي بالخديوي أو أحمد العوضي وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق، وحرص الثنائي على نشر مجموعة صور من كواليس العمل عبر انستجرام، منذ أن بدأ التصوير، إضافة إلى البوستر الرسمي للعمل الذي لاقى إعجاب قطاع كبير من المتابعين

