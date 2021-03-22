فيديو دنيا بطمة تطلق أغنية عن عيد الأم ومي العيدان تطلب منها الغناء عن "عقوق الابناء"

دنيا بطمة تطلق أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم 2021 بعنوان "الحنانة" وتطرحها على طريقة الفيديو كليب وبدت فيها بمشاهد تمثيلية مؤثرة، فيما سارعت الإعلامية مي العيدان الى التعليق على الأغنية بشكل مستفز للفنانة المغربية حيث طالبتها بطرح أغنية عن "عقوق الأبناء" او أغنية تتحدث فيها عن سجن الإبنة لأمها بسبب "الفلوس"، في إشارة منها الى كون دنيا بطمة مع زوجها من الداعمين والمحرضين لحلا الترك التي رفعت دعوى ضد والدتها منى السابر.

دنيا بطمة تطلق أغنية في عيد الأم

الفنانة المغربية دنيا بطمة واكبت الموضة السائدة بطرح النجوم أغاني عن الأم بمناسبة عيد الأم، وطرحت أحدث أغنياتها تزامنا مع هذه المناسبة بعنوان "الحنانة" وصورتها على طريقة الفيديو كليب.

وظهرت دنيا بطمة بالعديد من المشاهد التمثيلية في الكليب وهي متأثرة بحضن والدتها وتوجه لها أجمل الدعوات والعبارات، كما تتحدث كلمات الاغنية عن حب الأم وتضحيتها والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها في سبيل راحة أبنائها، وقد أهدت الفنانة المغربية الأغنية لجميع الأمهات بمناسبة عيد الأم.

دنيا بطمة صوّرت كليب الأغنية بالمدينة الحمراء مراكش، تحت الإدارة الفنية لزوجها البحريني محمد الترك وقام حسن الكرفتي بالإشراف على تصوير العمل، وتكفلت شركة "الترك بروداكشن" لزوجها بإنتاج العمل.

ونشرت دنيا بطمة مقطع من الكليب عبر حسابها على انستغرام معلنة عن طرحه كاملا عبر قناتها على اليوتيوب وتأثرها العميق بالأغنية فعلقت قائلة :"الان فيديو كليب جديدي بمناسبة عيد الام "الحنانة" على اليووووتيوووووب فرجة ممتعة ، تحية كبيرة وبوسة فيها كل الحب لكل أمهات العالم والله يصبر كل واحد امه متوفية، شكرا لكل فريق العمل واحد واحد عمل جبار واغنية غنيتها بإحساس وتأثرت كثير".

مي العيدان تطلب من بطمة الغناء عن "عقوق الأبناء"

في المقابل، سارعت الإعلامية مي العيدان الى التعليق على الأغنية الجديدة لدنيا بطمة فنشرت مقطع فيديو منها عبر حسابها على انستغرام وطالبتها بسخرية ان تطلق اغنية عن "عقوق الأبناء" او أغنية يتضمن موضوعها "ابنة تسجن والدتها بسبب الفلوس" في اشارة الى قضية حلا الترك مع والدتها وبأن دنيا بطمة من أحد الداعمين للفنانة البحرينية الشابة في قرارها.

وكتبت مي العيدان في تعليقها على الأغنية :" \نيا بطمه واغنيه ب عيد الام . . ياعيني على الإحساس . . بليز دندون مافي اغنيه عن عقوق الأبناء . . نبي اغنيه وفيديو كليب عن بنت تسجن امها عشان فلوس. . وشكراً".

وسبق وأن اندلعت المناوشات الكلامية بين دنيا بطمة ومي العيدان قبل أيام قليلة وذلك على خلفية تعليق مي العيدان على فيديو رقص دنيا بطمة مع شقيقتها احتفالاً بخروج الفنانة بشقيقتها من السجن عقب إمضائها لعقوبة سجنية على خلفية قضية حساب “حمزة مون بيبي”.

وعلّقت العيدان على المقطع قائلة: "والله ماني رادتها عنكم.. عساكم ماتربحون"، وهو ما دفع الفنانة المغربية للتعليق تحت منشور مي العيدان فكتبت : "الله يعطيها عيال علشان تتلهى شوي المسكينة".

تعليق دنيا بطمة دفع مي العيدان للرد مجددا على دنيا بطمة وكتبت لها :"أرد على اللي توه طالعة من السجن طازه أنا ما احتاج يكون عندي عيال. لان في ناس أعرفها عندهم عيال بس ماعندهم ضمير ولا يتعلمون من المصايب الله طيحهم بشرّ أعمالهم عشان يتعظون ولا يتعظون".

وأضافت العيدان: “بس حساب هذوك الناس جاي ومتأكده أنه بيكون جبار راح يقتص من حقوق الناس واريحك بعد ماشفت عقوق الأبناء عرفت أن الدنيا ما فيها خير وقالها رب العالمين بكتابه الكريم إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم صدق الله العظيم".

يذكر ان مي العيدان هاجمت قبل أيام الفنانة البحرينية حلا الترك وطالبت الجمهور بمقاطعتها، وذلك بعد قرار المحكمة بسجن والدتها منى السابر، لمدة سنة مع النفاذ، بسبب مبلغ مالي قيمته 200 ألف ريال بحريني أخذته من ابنتها حلا الترك.