هجوم عنيف على نواف العلي بسبب هبة الدري وهكذا هدد متابعيه .. شاهدوا

نواف العلي أثار جدلا في الساعات الأخيرة وتحديدا بعد الهجوم عليه بسبب طليقته الفنانة هبة الدري ودخوله في مناوشات مع العديد من المتابعين مما جعله يغلق خاصية التعليقات عبر حسابه على "انستجرام".

نواف العلي يهدد باللجوء للقضاء بعد الهجوم عليه بسبب هبة الدري

نواف العلي انتشرت العديد من الردود له على بعض المتابعين لحسابه على "انستجرام"، وشهدت التعليقات ردود قاسية من قبل الفنان الكويتي على من يهاجم موقفه من إعلان انفصاله عن زوجته الفنانة هبة الدري، وكذلك طريقته في الهجوم عليها مما جعل نواف العلي يهدد إحدى المتابعات بكونه سوف يتخذ إجراء قانوني ضدها في حال استمرت في التعليق بشكل سلبي فكتب: "عشان لا اتخذ إجراء قانوني لو سمحتي طلعي منها".

بينما طرح العديد من المتابعين سؤال حول سبب حديثه عن زوجته بشكل سلبي في وقت أنها لا تهاجمه بهذا الشكل ليرد نواف العلي أنه لم ينشر او يظهر في أي وسيلة إعلامية وتحدث فيها عن طليقته بشكل خاطئ فكتب ردا على متابعة: "طلعيلي مكان تكلمت فيها بشكل غلط".

نواف العلي يغلق خاصية التعليقات عبر حسابه على "انستجرام"

نواف العلي علق على اعتبار البعض بأنه الخاسر بعد انفصاله عن زوجته هبة الدري حيث كتبت إحدى المتابعات: "والله صراحة هبة محترمة وخلوقة جدا انت خسرتها!، الله يوفقها ويعوضها بالأفضل ويعوضها باللي يستاهلها ويحافظ عليها"، ورد نواف العلي على هذا التعليق فكتب: "شلون عرفتي أني خسرت؟أنت كنتي عايشة معانا"، الهجوم والتعليقات المتبادلة بين نواف العلي والمتابعين جعلته في النهاية يقوم بإغلاق خاصية التعليقات عبر حسابه على "انستجرام".

هجوم متبادل بين نواف العلي وهبة الدري بعد انفصالهما

نواف العلي قد نشر رسالة قصيرة على خاصية "الاستوري" كتب فيها "لقد شاهدتك" في إشارة منه إلى الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة هبة الدري، ووجهت العديد من التحذيرات والتي كان من أبرزها عدم رغبتها في الحديث عن الطريقة التي تم الإعلان بها عن انفصالهما وأن طليقها هو من رغب في كشف هذ الامور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت أنها ليست المكان المناسب للحديث عن الحياة الشخصية، كما حذرت هبة الدري من المساس بأطفالها وذلك بعدما تردد أن نواف العلي قد انتزاع منها حضانة ابنها الأصغر الذي يتواجد معه في الكويت.

نواف العلي اتخذ خلال الفترة الماضية خطوات أكدت انهاء علاقته بهبة الدري بشكل كامل حيث حذف جميع الصور او الفيديوهات العائلية أو من الأعمال الفنية التي جمعتهما من على حسابه على "انستجرام" واكتفى بنشر صور وفيديوهات مع أبنائه، هبة الدري اتخذت نفس الخطوة وحذفت جميع الصور التي يظهر فيها نواف العلي معها واكتفت بصورها مع ابنائها.

يذكر أن الفنانة هبة الدري تستعد لعرض مسلسل "مارجريت" مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد والذي من المقرر عرضه على قناة mbc ومنصة شاهد في رمضان 2021.