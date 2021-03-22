إيمان البحر درويش يوضح تطورات حالته الصحية بعد إصابته بشلل نصفي.. بالفيديو

إيمان البحر درويش النجم المصري، كشف مؤخرًا عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، وتردد أنه أصيب بالشلل النصفي.

إصابة إيمان البحر درويش بشلل نصفي

إيمان البحر درويش حرص على طمأنة الجمهور على حالته، وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة الحدث اليوم؛ إنه أصيب بالفعل بالشلل النصفي، الناتج عن النزيف الحاد في المخ، وأنه تم شفائه من الشلل لكنه لازال يعاني مع بعض الأعراض التي تتطلب أن يخضع للعلاج الطبيعي

إيمان البحر درويش يطمئن الجمهور على حالته

وتابع: "الحمد لله ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي اللي جالي في المخ من فترة، ولكن كنت مكسل في العلاج الطبيعي.. ودلوقتي أحسن بكتير من قبل كدا، ربنا يقوينا وإحنا جامدين بإذن الله".

وأضاف: "الشلل انتهى لكن في تكملة للعلاج الطبيعي، والواحد بمجرد ما بيمشي وبيبقى كويس بيكسل"، وأوضح الفنان المصري الشهير أنه خلال فترة مرضه جهز لأغنية جديدة بعنوان "رسمتك صورة للإنسان لقيت رسمي بيتكلم"، سيقوم بطرحها قريبًا.

إيمان البحر درويش ينجو من الموت!

وكان إيمان البحر درويش، قد أقلق الجمهور منذ أيام قليلة على حالته الصحية حيث نشر عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو وهو يقوم بجلسات العلاج الطبيعي وعلق قائلا: "خالص شكري وتقديري لكل من دعا لي بالشفاء فقد أنقذني الله من الموت المحقق ومن شلل نصفي طولي في الجانب الأيسر بفضل الله ورحمته وكرمه ودعاء الصالحين.. فشكراً حزيلاً لكل من ساعدني.. أنا مكسل شوية في العلاج الطبيعي، وأحتاج دعاكم وتشجيعكم لاستكمال العلاج الطبيعي بإذن الله وتوفيقه".

ومن المعروف أن إيمان البحر مطرب وممثل مصري، ولد باﻹسكندرية عام 1955، وحصل على بكالوريوس هندسة من جامعة اﻹسكندرية. ثم بدأ مشواره الغنائي بتكوين كورال غنائي أثناء دراسته بالكلية وذلك لتقديم أعمال جده الفنان الراحل سيد درويش.

وقد حقق شهرة على مستوى طلاب الجامعة في مجال الغناء، وفي إحدى الأيام غنى في حفل زفاف أحد أصدقائه وكان من بين الحاضرين أحد المقاولين الذي تعرف عليه وطلب منه العمل كمهندس بشركته، وظل فيها لمدة 6 شهور، ثم قدمه المقاول لشقيقه المنتج الفني عاطف منتصر لينتج له أول شريط غنائي، وكان عبارة عن إحياء لتراث جده بعنوان "الوارثين"، وكان ذلك فى عام 1982 ولكنه لم يحقق النجاح المنتظر إلا بعد ظهور إيمان البحر على شاشة التليفزيون عام 1983.

وقد أسس إيمان شركة لإنتاج شرائط الكاسيت باسم شركة أمواج، وأصبح ينتج ألبوماته بنفسه، وقد عين إيمان البحر درويش نقيبًا للموسيقيين عام 2012، وشارك في بطولة أفلام منها "طير في السماء، تزوير في أوراق رسمية، حكاية في كلمتين" ومسلسل "حبيبي الذي لا أعرفه".

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