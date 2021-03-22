صدور ثلاثة كتب للأطفال تستند إلى التراث الشعبي

عمّان – العمانية:

صدر للباحثة مي ملحس ثلاثة كتب من نتاجات “البرنامج التجريبي لرسوم الأطفال” الذي يهدف إلى تنمية الخيال وحبّ الاستطلاع وحس المغامرة لدى الأطفال. وتحمل الكتب الثلاثة المستندة إلى التراث الشعبي، عنوانات: “حكاية الحكايات” (إفريقيا)، و”بنت السماك” (دولة الإمارات)، و”غزال من ذهب” (الكويت). وتشكل القصص الصادرة عن دار البيروني، نتاجَ تجربة امتدت لسنوات وتتواصل – بحسب المؤلفة- مع كل طفل “مؤكدةً قدرته على خلق أبطال وإيجاد مساحة جديدة له في الحكاية الشعبية”. وتنفذ الكاتبة مبادرة “قصتي قصة”، والمبنية على إطلاق مخيلة الطفل من خلال إعادة نسج الحكاية باستخدام الدراما وتأليف الحكاية الشفاهية والكتابة الإبداعية. يُذكر أن ملحس حصلت على شهادة الماجستير في الموهبة والإبداع، وأسست البرنامج التجريبي لرسوم الأطفال أثناء عملها معدّة لصفحة الطفل في صحيفة “الجزيرة” السعودية، ونالت جائزة الصحافة العربية لأفضل عمل يخاطب الأطفال (2006). ويعمل المشروع على إصدار أعمال من فلسطين وسوريا والمغرب ومصر وتونس والعراق والجزائر وقطر. ونتيجة لظروف كورونا لم يتسنّ العمل على نشر قصص من السلطنة والسعودية ولبنان والأردن والبحرين.

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