“كان ظلاً وارفًا” مجموعة جديدة للشاعر علي الهاشمي

الكامل والوافي – العمانية:

أصدر الشاعر علي الهاشمي مجموعة شعرية جديدة بعنوان (كان ظلا وارفًا)، وارتكز محور النصوص على رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه – حيث جاءت النصوص متأرجحة بين العمودي وشعر التفعيلة وقصيدة النثر. وقال الشاعر علي الهاشمي إنَّ هذا الإصدار يعدُّ المجموعة الشعرية الثالثة، مشيرًا إلى أنَّ الكتاب تم إصداره بدعم من الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء بعد ترشيحه من قِبل اللجنة القائمة على اختيار الكُتب المناسبة للطباعة والنشر.

تجدرُ الإشارة إلى أنَّ الشاعر علي الهاشمي له مجموعتان شعريتان سابقتان هما (مس من الحب 2017) و (أنا لا أحب الآفلين 2018) وله إنجازات شعرية أبرزها حصوله على

المركز الثالث في الشعر الفصيح في مسابقة إبداعات شبابية على مستوى السلطنة في دورتها الأولى 2013 / 2014.

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