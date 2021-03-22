بولندا -(د ب أ):

وفاة الشاعر والكاتب البولندي آدم زاجافيسكي عن عمر 75 عاما واشتهر زاجافيسكي دوليا بقصيدته (محاولة مدح العالم المشوه)، التي نُشرت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة، وأعمال أخرى. وكتب الرئيس البولندي أندريه دودا على تويتر يقول إن وفاة الشاعر في مدينة كراكوف ليل الأحد هي (خسارة كبيرة للأدب البولندي). ولد زاجافيسكي في عام 1945 في لفوف، التي تعرف الآن باسم لفيف في أوكرانيا، وهي أحد مراكز الحياة الفكرية والعلمية البولندية قبل الحرب. ودرس الكاتب الراحل الفلسفة وعلم النفس في كراكوف، وعاصر القمع السياسي والخطاب المعادي للسامية للحكومة الشيوعية الذي بلغ ذروته في أحداث مارس 1968. كان زاجافيسكي مدافعا عن الحرية، وكان من بين الموقعين على رسالة احتجاج على تضمين إشارة إلى الدور القيادي للاتحاد السوفيتي في الدستور البولندي، ما أدى إلى حظر النشر. وكتب شاعر زميل له أنه وازن بين الحاجة إلى العيش في وئام مع العالم والإخفاق في التصالح مع الواقع المحيط.

وكثيرا ما تم اعتبار زاجافيسكي من المرشحين لنيل جائزة نوبل في الأدب، وهو تكريم لم يحصل عليه أبدا. وتشمل الجوائز العديدة التي حصل عليها جائزة نيوستادت الدولية للآداب وجائزة الشعر الأوروبية وجائزة هاينريش مان.