تعليمية جنوب الشرقية تعلن نتائج مسابقة أفضل فيلم توعوي طلابي حول جائحة كورونا

صور من ـ عبدالله بن محمد باعلوي :

أعلنت دائرة البرامج التعليمية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية نتائج مسابقة أفضل فيلم توعوي طلابي قصير حول جائحة كورونا كوفيد (١٩) على مستوى المحافظة والتي نظمتها دائرة البرامج الإرشادية والتوعوية بوزارة التربية والتعليم على مستوى المحافظات وانقسمت المسابقة إلى فئتين جاءت نتائج الفئة الأولى للصفوف من(1-6) على النحو التالي: حقق الفيلم التوعوي للطالبة نجود بنت وليد الهاجرية والطالب علي بن وليد الهاجري من مدرسة البر للتعليم الأساسي (1-4) المركز الأول وجاء الفيلم الخاص للطالب محمد بن سالم بن مبارك المخيني والطالب معتصم بن سالم بن مبارك المخيني من مدرسة صور الخاصة في المركز الثاني والفيلم التوعوي للطالبة ريم بنت حميد الهاشمية والطالبة مها بنت حميد الهاشمية من مدرسة النسيم للتعليم الأساسي (1-5) في المركز الثالث.

وجاءت نتائج الفئة الثانية للصفوف من (7-12) على النحو التالي فقد حقق الفيلم التوعوي للطالب محمد بن احمد الشعيبي والطالب وسام بن سعيد الشعيبي والطالب الحسن بن جمعة الشعيبي من مدرسة الشيخ حمد بن سيف البوسعيدي (5-10) المركز الأول وجاء الفيلم التوعوي للطالب نواف بن خالد الحربي والطالب حمد بن سالم الحربي والطالب جاسم بن محمد الحربي والطالب عبدالله بن سعيد الحكماني من مدرسة الرويس(5-12) في المركز الثاني والفيلم التوعوي للطالبة أسماء بنت جمعة الراسبي والطالبة فاطمة بنت بدر المطاعنية والطالبة بدور بنت بدر المطاعنية والطالبة مريم بنت راشد المطاعنية من مدرسة الرفعة للتعليم الأساسي (5-9) في المركز الثالث .

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