أمسية افتراضية تبرز مكانة السلطنة في مجالِ الشعرِ والأدب

في اليوم العالمي للشعر نظمت اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم مساء أمس الاثنين أمسية شعرية نقدية افتراضية احتفاء بيوم الشعر العالمي، بمشاركة عددٍ من الشعراء والنقّاد من داخل السلطنة ومن العراق ومصر وتونس وإيران وألمانيا، كما شارك في الأمسية أكاديميون وباحثون محليون ودوليون، بالإضافةِ إلى المهتمين من المجتمع المدني. هدفت الأمسية إلى تسليط الضوء على الشعر العُماني والعربي، وإبراز مكانة السلطنة في مجال الأدب، والتعريف بالشعراء العُمانيين والعرب، بالإضافة إلى تقديم قراءات نقدية في الشعر العُماني والعربي العالمي.

وقد احتفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أمس باليوم العالمي للشعر الذي أقرّه المؤتمر العام للمنظمة خلال دورته الثلاثين بهدف دعم التنوع اللغوي للإنسانية، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصاً أكثر لاستخدامها في التعبير، كما يعد هذا اليوم سانحة لتكريم الشعراء، وإحياء التقليد الشفهي للأمسيات الشعرية.

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