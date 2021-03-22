السلطنة تحتفل باليوم العربي للشعر وتكريم هلال العامري

عبر مشاركتها في اجتماع “الألكسو”

مسقط – العمانية:

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب باجتماع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” بمناسبة الاحتفاء باليوم العربي للشعر والذي يصادف 21 مارس من كل عام. وقد مثّل السلطنة في الاجتماع الذي أقيم عبر الاتصال المرئي سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. وقد اختارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” هذا العام شاعرين ليتم تكريمهما في الدورة السابعة وهما الشاعر الشيخ هلال بن محمد العامري من السلطنة والشيخ الشاعر الراحل عيسى بن راشد آل خليفة من مملكة البحرين.

وفي كلمته الافتتاحية توجّه معالي الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو بالتهنئة إلى جميع الشعراء في الوطن العربي وفي العالم، كما شدّد على أهمية الاحتفاء بالشّعر العربي في نفس اليوم الذي يحتفل به العالم بالشعر، كمناسبة تُعيد للشّعر العربي مكانته لدى الجمهور، وتُؤكّد دوره في المجتمع، وكفرصة مُتجدّدة لتوثيق الرّابطة التي تجمع بين شعراء الوطن العربي ونظرائهم في العالم، لإعلاء صوت الإبداع والجمال والمحبّة والقيم الإيجابيّة في وجه ثقافة العُنف والتطرّف والإرهاب والموت. وأكّد الدكتور محمّد ولد أعمر على أهميّة دور هذه المناسبة الثّقافية في تكريم اللغة العربيّة وإحياء التّقاليد الشّفوية للأمسيات الشّعرية، ودعا إلى جعل الشّعر يتبوّأ المكانة التي تليق به في البرامج التّعليمية، وأشار إلى أنّ تبادل التّجارب الإبداعية والحوار بين الشّعراء العرب، يُمثّل فسحة لتفعيل الشّعر ومتخيّله في الحياة اليومية للنّاس، ويرسم صورة جذّابة للشّعر العربي في وسائل الإعلام.