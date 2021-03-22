إصابة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بكورونا  

أصيبت الفنانة هنادي مهنا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لتنضم بذلك إلى قائمة الفنانين المصابين بالفيروس.

وأعلنت الفنانة عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابتها بكورونا، فيما كشفت مصادر عن إصابة أحمد خالد صالح زوجها أيضا بالفيروس، وهو ما منعه من استئناف تصوير مشاهده بأعماله الرمضانية المقبلة.

على صعيد متصل أعلنت مؤخرا الفنانة هنا الزاهد إصابتها بالفيروس، فيما أكد مخرج مسلسل النمر محمد صلاح العزب والذي تشارك هنا بطولته أمام الفنان محمد عادل إمام استمرار تصوير المسلسل بالمشاهد التى لا تتواجد بها هنا لحين عودتها، حيث سيتم تكثيف تصوير مشاهدها.

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