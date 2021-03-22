فيديو هند صبري تصر على موقفها ضد سعد لمجرد وتعلق على إهانة الفنانين في البرامج

هند صبري حلت ضيفة على برنامج "يوم ليك" المعروض على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية سمر يسري، وكشفت الفنانة التونسية العديد من التفاصيل عن حياتها، وكذلك حلمها بالحصول على جائزة أفضل منتجة، وسر عدم تواصلها مع الفنانة التونسية فريال يوسف بعد الأزمة التي وقعت بينهما.

هند صبري: "تعرضت للتهديد بالقتل بسبب سعد لمجرد"

هند صبري أكدت أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وأسرتها بسبب تعليقها عن أزمة قضية سعد لمجرد والتي اتهم فيها بالاغتصاب، حيث هاجمته بعد نشر تفاصيل القضية، ورفضت تقديم أي رسالة لسعد لمجرد، أو التراجع عن تعليقها فقالت: "لم أهتم بالرد على الهجوم الذي تعرضت له بسبب تعليقي على أزمة سعد لمجرد، وتعرضت لتهديدات بالقتل انا واولادي بسبب هذا الرأي، وتجاهلت هذه التهديدات من أجل أن استطيع أن استمر، وتعلمت من هذه الأزمة أن الصوت الوحيد يتعرض لهذا وللأسف كان مجرد رأي من شخص لديه حس قانوني، فليس لدي علاقة بسعد لمجرد وسأقدم له اعتذار عندما تثبت براءته، ولا أرغب في توجيه أي رسالة له".

هند صبري تعلق على إهانة النجوم في البرامج

هند صبري علقت على سبب غيابها لفترة عن البرامج الحوارية وأكدت أن هناك بعض اللقاءات التي تتسب في ظهور الفنان بشكل غير لائق فقالت: "هناك موجة ظهرت في فترة ما في اللقاءات الحوارية تظهر الفنان بشكل غير لائق (بيتهزق)، بسبب الأسئلة التي تطرح عليه وكأنه يحاسب على كل ما قاله رغم أن لكل شخص هفوات وسهوات، لكن النجم يدفع ضريبة تسليط الأوضواء عليه، وبعد لقائي مع الإعلامي طوني خليفة فضلت أن ابتعد لفترة عن هذه النوعية من الحوارات التي انحسرت الآن".

هند صبري: "الراقصة والسياسي" من أفلامي المفضلة وأقبل تقديم دور راقصة

هند صبري أكدت على أنها كانت ستوافق في حال عرض عليها الكاتب الراحل وحيد حامد أن تقدم دور راقصة في عمل سينمائي، وأشارت إلى أنها من محبي فيلم "الراقصة والسياسي" للنجمة نبيلة عبيد فقالت: "فيلم (الراقصة والسياسي) من الصعب أن يتم تقديمه في عمل درامي ومن الصعب أن نعيد تكرار تقديم تجارب ناجحة مرة أخرى، وأهم ما يميزه أنه كتبه وحيد حامد فهو يقدم حوارات البطولة النسائية بشكل مختلف عن أي كاتب، الفيلم قريب لي لأنه يتناول مهنة الراقصة بطريقة عميقة ويتعامل مع البطلة كإنسانة واستطاع أن يقدمها بترجمة مميزة، ولو كان وحيد حامد عرض علي دور راقصة من أجل أن أقدمه بهذا العمق لن أتردد في الموافقة عليه".

هند صبري: "أخشى من انحسار الأضواء والشهرة"

هند صبري أوضحت أنها لا تخجل من فكرة الكشف عن زيارتها لطبيب نفسي، كما أشارت إلى أنها تواجه العديد من الأشياء التي تخشاها والتي من بينها انحسار الأضواء والشهرة عنها، لذلك تلجأ إلى تنفيذ العديد من الأشياء في حياتها تمكنها من الابتعاد عن هذه الأفكار وتصنع لها حالة من السعادة تساعدها على تجاوز اللحظات الصعبة في حال انحسرت الأضواء.

فقالت هند صبري: "لم اتحفظ على فكرة الإعلان عن زيارتي لطبيب نفسي، لأن هذا شيء طبيعي، فكل انسان قد يصاب بأي مرض والطبيب النفسي مثل أي طبيب، وليس من ثقافتي أو تربيتي ما يجعلني أخشى أن اكشف عن هذا الزيارة، أما عن أكثر الأشياء التي أخشاها فهي تقلب الزمن فكل فنان يعاني من مخاوف انحسار الأضواء عنه وانا منهم، والأضواء والشهرة إدمان، فلذلك اسعى لتثبيت سعادتي واستقرار على أشياء أخرى بعيدا عن الشهرة والأضواء، ولا أتمنى أن أصاب بحالة من عدم التوازن بعد انحسار الشهرة".

هند صبري: مسلسل "البحث عن علا" ليس الموسم الثاني من "عايزة أتجوز"

هند صبري كشفت عن حلمها بالتتويج بجائزة أفضل منتجة، حيث أوضحت أنها بدأت تسير في طريق الإنتاج مع إنطلاق تصوير مسلسل "البحث عن علا" الذي سوف يعرض على منصة "نتفليكس"، وتشارك فيه هند صبري كممثلة ومنتجة منفذة، كما أشارت إلى أن المسلسل الجديد لا يعتبر الموسم الثاني من مسلسل "عايزة اتجوز" الذي عرض منذ سنوات وحقق نجاحا كبيرا.

فقالت هند صبري: "أتمنى أن أحقق حلم الحصول على جائز أفضلة منتجة فأنا لا أزال في بداية الطريق في هذا المجال، وتحديدا مع مسلسل (البحث عن علا) الذي أشارك في إنتاجه كمنتج منفذ وبطلة وسوف يعرض على إحدى المنصات العالمية، والمسلسل لا يعتبر الموسم الثاني من مسلسل (عايزة اتجوز) فشخصية علا توجد في الموسم الثاني في عالم محتلف تماما، كما أن العديد من شخصيات الموسم الأول غير موجودة".

هند صبري: "لست غاضب من مقارنتي بخالد الصاوي في فيلم "الفيلم الأزرق"

هند صبري علقت على مقارنة البعض لأدائها وأداء النجم خالد الصاوي في فيلم "الفيل الأزرق" وأكدت أنها لم تشعر بأي ضيق بسبب هذه المقارنة او إعجاب البعض بأداء خالد الصاوي وتصنيفه كونه أفضل من أدائها في العمل فقالت: "مقارنة البعض بيني وبين خالد الصاوي في فيلم (الفيلم الأزرق) شيء يحسب لي، فأنا أتمنى أن أشارك في تجربة فنية مع خالد الصاوي، او الفنان ماجد الكدواني، وإعجاب البعض بأداء خالد الصاوي في الجزء الأول من الفيلم عن الدور الذي قدمته في الجزء الثاني لا يقلل من مجهودي ولم يتسبب في ضيقي، وأكثر الأشياء التي تشعرني بالضيق هو حديث البعض عن مشاركتي في بعض الأعمال عن طريق المجاملة أو غيرها، أو أنني فنانة لا امتلك موهبة التمثيل".

هند صبري متصالحة مع ظهورها بالشعر الأبيض

هند صبري أوضحت أنها ظهورها بالشعر الأبيض لا يسبب لها ضيق وأكدت أنها ترى أن الانسان يجب أن يتصالح مع نفسه في كافة مراحل حياته فقالت: "قللت ظهوري في البرامج بسبب أن الانسان دائما ما يغير رأيه، وهذا يشكل أزمة حيث تحسب ارائه دائما عليه، فتظهر متناقض فالماضي من الممكن أن تتحدث عن عدم اهتمامك بفكرة التقدم في العمر وظهور التجاعيد لكن الآن تشعر بأن هذا الشيء ليس بهذه البساطة، ولست قلقة من فكرة ظهوري بالشعر الأبيض لأنني أعاني منه بسبب الوراثة منذ أن كان عمري 25 عاما، وأظهر به على وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب أن يعيش الانسان مراحل تصالح مع الذات في كافة مراحل حياته".

هند صبري أكدت أنها لا تعرف سبب غضب الفنانة فريال يوسف والتي أكدت في لقاء إذاعي لها أنها غاضبة من الأولى لسبب شخصي، وتمنت هند صبري أن تتواصل فريال يوسف معها من أجل إنهاء أي خلاف وتصحيح وجهات النظر فقالت: "فريال يوسف فنانة زميلة ومن النجوم الذين حضروا حفل زفافي، ولا أعرف سبب ضيقها مني، فلم يسع أحد من الزملاء لتقريب وجهات النظر بيننا، بالإضافة إلى أنني لم انشغل بهذا لشعوري أن الأزمة او سبب ضيق فريال يوسف مني غير مهم بالنسبة لها، لذلك لم تتواصل معي لإنهاء هذا الخلاف".