أجواء "جراند أوتيل وطريقي" تسيطر على بوستر مسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني .. بالصور

"قصر النيل" أحدث الأعمال التي تشارك في بطولتها الفنانة دينا الشربيني، وقد طرحت في الساعات الأخيرة الصورة الدعائية الأولى للمسلسل المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم على أكثر من قناة.

أجواء الخمسينات تسيطر على الصورة الدعائية لمسلسل دينا الشربيني

دينا الشربيني نشرت عبر حسابها على "انستجرام" الصورة الدعائية الأولى مسلسل "قصر النيل" الذي تشارك في بطولته، وتصدرت النجمة المصرية الصورة الدعائية وظهرت في أجواء حقبة الخمسينات والستينات وهي نفس الأجواء التي قدمتها من قبل دينا الشربيني في مسلسل "جراند اوتيل" الذي عرض في رمضان 2016 وحقق نجاحا كبيرا.

ووضع العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المقارنات بين ظهورها في "جراند أوتيل" ومسلسل "قصر النيل"، وأيضا مسلسل "ليالي أوجيني" الذي تتشابه أجواء واستايل الأزياء مع كل من العملين كما وضعت المقارنات أيضا مع الظهور المميز للفنانة أنغام في اغنية "مزح"، المقارنات لم تتوقف عند هذا الحد بل أشير إلى حالة الغموض والأجواء الرومانسية التي ظهرت أيضا في هذه الأعمال بالإضافة لمسلسل "طريقي" للفنانة شيرين عبدالوهاب الذي عرض عام 2015، وان نفس الحالة سيطرت على الصورة الدعائية الجديدة لمسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني.

قنوات عرض مسلسل "قصر النيل" لدينا الشربيني

دينا الشربيني كشفت كذلك على القنوات التي ستعرض مسلسل"قصر النيل" في شهر رمضان فكتبت تعليقا على الصورة التي قامت بنشرها: "مسلسل (قصر النيل) رمضان ٢٠٢١ على قناة mbc مصر ، ومنصة شاهد vip"، وقد بدأ تصوير المسلسل خلال الأسابيع الماضية، ولا يزال صناعه مستمرون حتى الآن، ويشارك في بطولة مسلسل "قصر النيل" بجوار الفنانة دينا الشربيني مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنانة ميريت عمر الحريري، وأحمد خالد صالح، ومريم الخشت، وريهام عبدالغفور، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وأحمد مجدي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلادها مع النجوم

دينا الشربيني انتشر لها خلال الأيام الماضية فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 17 مارس مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على الاحتفال معها بهذه المناسبة السعيدة وذلك بعد انفصالها عن عمرو دياب، وظهرت الفنانة المصرية وهي ترقص وتغني مع المطرب حسن شاكوش على أنغام أغنية "بنت الجيران"، ورسم على كعكة عيد الميلاد صورة حوت، كما حضر الحفل كل من خالد سليم وزوجته خيرية علي، والمخرج طارق العريان، ومريم عامر منيب، كما تواجد كذلك الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، والفنانة نسرين إمام.