8 مسلسلات سورية تتنافس على البطولة الجماعية في موسم دراما رمضان 2021 ..بالصور

موسم الدراما السورية في رمضان 2021 يعود بنا الى البطولات الجماعية في أكثر من 8 أعمال بارزة يجتمع فيها نخبة من أشهر نجوم سوريا الذين أحبهم الجمهور على مدار السنوات الطويلة الماضية على غرار أيمن زيدان وعباس النوري وسلوم حداد وصباح الجزائري وبسام كوسا وغسان مسعود وغيرهم، ومن اللافت كذلك عودة الدراما السورية هذا العام نحو الأعمال ذات البيئة الشامية التاريخية المحببة للكثير من الجمهور العربي، فتابعوا معنا أبرز المسلسلات السورية التي تخوض منافسة على البطولة الجماعية في موسم دراما رمضان 2021.

مسلسل الكندوش

مسلسل الكندوش يبرز على رأس قائمة المسلسلات السورية التي تخوض منافسة على البطولة الجماعية في موسم دراما رمضان 2021 ويجمع أهم النجوم في بطولته وهم: أيمن زيدان، سامية الجزائري، سلاف فواخرجي، ، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، كندا حنا، حسام تحسين بيك، شادي زيدان، زهير عبد الكريم، جفرا يونس، نزار أبو حجر، رضوان عقيلي، آندريه سكاف وغيرهم.

مسلسل الكندوش يعد من أضخم الأعمال وأهمها لهذا العام وتدور أحداثه ضمن البيئة الشامية وفي إطار درامي اجتماعي، والمسلسل من تأليف حسام تحسين بك، إخراج : سمير حسين، وإنتاج MB (ماهر برغلي).

مسلسل سوق الحرير 2

نخبة من أهم نجوم الفنانين السوريين يجتعون معاً في مسلسل "سوق الحرير" الجزء الثاتي وابرزهم بسام كوسا، سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، نادين تحسين بك، نجاح سفكوني، قمر خلف، أمانة والي، وفاء موصللي، فادي صبيح، ميلاد يوسف، ريم كفارنة، شادي الصفدي، علاء قاسم، هيفاء واصف، وائل زيدان، يزن السيد، علي كريم، رامز الأسود، علا سعيد، ريم زينو.

ويعود المسلسل بجزئه الثاني في رمضان 2021 بعد تحقيقه لنجاح مبهر بجزئه الأول، وتدور أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات في مدينة دمشق حول الأخوين عمران وغريب ويتطرق الى الانفتاح الفكري والثقافي الذي حدث بعد خروج الاحتلال الفرنسي من بلاد الشام والاعتماد على القدرات والمنتجات المحلية.

مسلسل "سوق الحرير 2" من تأليف حنان المهرجي، يزن الداهوك، سيف رضا حامد، إخراج المثنى صبح، إنتاج ميسلون فيلم - MBC Studio .

مسلسل حارة القبة

مسلسل "حارة القبة" يستقطب في بطولته الجماعية مجموعة كبيرة من الأسماء اللامعة وابرزهم عباس النوري، سلافة معمار، صباح الجزائري، شكران مرتجى، نادين خوري، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، إمارات رزق، قاسم ملحو، رواد عليو، كرم الشعراني، محمد قنوع، علي سكر، يزن خليل، حلا رجب، يامن الحجلي، نجاح سفكوني، وفاء موصللي، علي كريم، رهف الرحبي، روعة السعدي، ترف التقي، جرجس جبارة، أيمن بهنسي، رامز عطا الله، عبد الرحمن قويدر، إيمان عبد العزيز، رجاء يوسف، نورهان قصبللي.

مسلسل حارة القبة يتحدث عن فترة (السفربرلك) والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، ويضيء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج رشا شربتجي، إنتاج عاج.

مسلسل "بروكار 2"

مسلسل "بروكار 2" من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان 2021 وذلك بعدما تم تقديم الموسم الأول في رمضان الفائت، ويجمع في بطولته باقة من اشهر ممثلي سوريا وبينهم زهير رمضان، وفادية خطاب، ورنا الأبيض، وعلاء القاسم، وزينة بارافي، العمل من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب.

مسلسل "بروكار 2" يدور في البيئة الشامية ويتناول قصة صناعة "البروكار" الشامي ومحاولة سرقة أسرار هذه المهنة، وتقديم صناعة بديلة لها من قبل الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت، مع ما يترافق من نقل أجواء معيشة أهل الشام في ذلك الوقت وعاداتهم وتقاليدهم.

"مقابلة مع السيد أدم 2"

رغم توجيه الأضواء نحو الثنائي غسان مسعود ومحمد الأحمد في احداث الجزء الثاني من مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" الا ان العمل سيكون مرتكزاً كذلك على البطولة الجماعية للعديد من الفنانين حيث يشارك فيه كل من رنا شميس، بزن خليل، دانا جبر، تولين البكري، يارى قاسم، يزن السيد، منة فضالي، فاديا خطاب، يحيى بيازي، جمال العلي، مصطفى المصطفى، روعة السعدي، ترف التقي، فاتن شاهين، عبد المنعم عمايري، عامر علي، مروة الأطرش، ريم عبد العزيز، والعمل من تأليف فادي سليم، إخراج فادي سليم، وإنتاج فونيكس غروب.

الجزء الثاني من "مقابلة مع السيد أدم 2" يستكمل الأحداث الموسم الأول حيث يواصل فيه الدكتور آدم مشوار البحث عن العصابة التي كانت وراء مقتل ابنته، ويدخل في تفاصيل صعبة ومعقدة ويتوصل لربط خيوط بعضها البعض واكتشاف شبكة معقدة تعمل في تهريب وتجارة المخدرات تحت غطاء الأعمال التجارية الشرعية.

مسلسل "على صفيح ساخن"

مسلسل "على صفيح ساخن" يتصدر ايضا قائمة الأعمال المنافسة في البطولة الجماعية لدراما رمضان 2021 ويجمع باقة من نجوم سوريا مع النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، وهم: سلوم حداد، باسم ياخور، عبد المنعم عمايري، سمر سامي، ميلاد يوسف، سليم صبري وغيرهم.

"على صفيح ساخن" يتطرق الى العلاقات الأسرية الشائكة بين العائلة الواحدة وفق خط درامي جديد، وهو من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج سيف الدين سبيعي، وإنتاج غولدن لاين وآي سي ميديا.

مسلسل "بعد عدة سنوات"

مسلسل "بعد عدة سنوات" من الأعمال المنتظرة والمرتقبة في البطولة الجماعية ضمن موسم دراما رمضان 2021، ويجمع نخبة من نجوم سوريا وأبرزهم ديمة قندلفت، عبد المنعم عمايري، ميلاد يوسف، سعد مينة، ندين تحسين بك، ريم زينو، روبين عيسى،علي كريم، وتتمحور احداثه حول زمنين مختلفين (ثمانينيات القرن الماضي، وعام 2014).

العمل يستقطب ايضا مشاركة كل من: جفرا يونس، كرم الشعراني، هبة زهرة، رنا العضم، ريم عبد العزيز، أسامة السيد يوسف، مصطفى العادل وسوار الحسن، وهو من تأليف بسام جنيد، إخراج عبد الغني بلاط، إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.

مسلسل خريف العشاق

مسلسل "خريف العشاق" يستعرض تأثير الأحداث الاجتماعية والسياسية في فترة السبعينيات والتي تمتد إلى ثلاثة عقود من خلال تناول قصة حياة ثلاثة ضباط شبان، يتزوجون ثلاث فتيات من بيئات مختلفة.

العمل يشارك في بطولته الجماعية كل من: أحمد الأحمد وشقيقه محمد الأحمد ، صفاء سلطان، حلا رجب، لجين اسماعيل، علا سعيد، حسين عبّاس، عبير شمس الدين، عدنان أبو الشامات وغيرهم وسيظهر أيمن زيدان كضيف شرف في احدى الحلقات، وهو من تأليف ديانا جبور، إخراج جود سعيد وإنتاج إيمار الشام.