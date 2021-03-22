القاهرة- دوت الخليج الاثنين,22 آذار (مارس) 2021 - 20:25
تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "هزر فزر" عبر قناة CBC، من تقديم الفنانة ليلى زاهر، يوم السبت المقبل.
وبحسب بيان رسمي عن القناة، فإن فكرة البرنامج عبارة عن حلقة تضمن جولتين من الألعاب تقام بين فريقين من الضيوف، ويتم عرض الجولة الأولى يوم السبت، فيما تعرض الثانية يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة الـ 10 مساء.
ومن المنتظر أن تستضيف ليلى زاهر، خلال الحلقة الأولى من برنامجها كل من أحمد زاهر، هيدي كرم، أحمد السعدني، أحمد صفوت، وإيناس كامل، والإعلامية إنجي علي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرفوا على ضيوف وموعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد من "هزر فزر".. بالفيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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