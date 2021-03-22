بوستر "لعبة نيوتن" لمنى زكي copy & paste من مسلسل "أمينة حاف"..مجرد توارد خواطر؟

منى زكي الفنانة المصرية واصلت الترويج لمسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" الذي تنافس به في موسم دراما رمضان 2021، حيث طرحت الشركة المنتجة للمسلسل البوستر الرسمي له، قبل ساعات، وحرصت بطلة العمل على مشاركة الجمهور به عبر انستجرام.

منى زكي تطرح بوستر مسلسلها "لعبة نيوتن"

منى زكي علقت على البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد "لعبة نيوتن" وقالت: "لما بنقرّب من حاجات، بنبعد عن حاجات تانية"، وظهرت الفنانة المصرية وهي تقف بظهرها في البوستر وتنظر إلى الأمام، وتمسك بيدها حقيبة سفر كبيرة.

منى زكي تستنسخ بوستر "أمينة حاف" في الدعاية لمسلسلها الجديد!

لكن البوستر الجديد على وشك أن يخلق جدلًا بين متابعي الفنانة منى زكي، ومتابعي الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، التي طرحت دوت الخليج الأخرى قبل فترة البوستر الرسمي لمسلسلها "أمينة حاف" الذي تنافس به هذا العام أيضًا، حيث جاءت الصور الدعائية لكل من العملين، متشابهة وتصل إلى حد التطابق، لكن بما أن إلهام الفضالة قد نشرت بوستر العمل منذ شهر يناير الماضي، اعتبر البعض الأمر وأن القائمين على مسلسل منى زكي ربما قلدوا بوستر المسلسل الكويتي.

فظهرت إلهام الفضالة على بوستر مسلسلها "أمينة حاف" وهي تقف بظهرها، وتنظر إلى الأمام، لواجهة أحد المنازل، في إشارة إلى المنزل الذي تبدأ منه الأحداث وتصبح فيه الزوجة الرابعة، كما ظهرت ممسكة بحقيبة سفر، وهي نفس فكرة بوستر مسلسل "لعبة نيوتن" الذي طرحته منى زكي اليوم، الإثنين.

تفاصيل مسلسل "لعبة نيوتن" و"أمينة حاف"

الجدير بالذكر أن منى زكي كانت قد نشرت مؤخرًا برومو العمل، وظهرت فيه وهي تواجه العديد من الأزمات والصدمات التي تضطرها للسفر للخارج مما يجعلها تواجه العديد من المخاطر وتغير مجرى حياتها، كما ظهرت منى زكي في أحد المشاهد وهي ترتدي الحجاب، وكشف الفيديو أسماء بعض شخصيات العمل وهما هناء سالم وحازم إبراهيم ولم يكشف عن تفاصيل عنهما، حيث اعتمد الفيديو على عدم إظهار أي من الحوارات التي تدور بين النجوم واكتفى بعرض العديد من المشاهد فقط.

والمسلسل يشارك في بطولته أيضًا كل من محمد فراج، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، عائشة بن أحمد، ومايان السيد، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

أما مسلسل "أمينة حاف" يدور العمل في إطار دراما اجتماعية حول تعدد الزوجات والخلافات التي تدور بين الزوجة الرابعة وبين الزوجات الثلاثة وذلك لكونهن يعشن في منزل واحد، ويشارك في بطولة العمل مجموعة ضخمة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية بجانب إلهام الفضالة، ويتقدمهم الفنانة طيف، وشهاب جوهر، وخالد العجيرب، وفي الشرقاوي، وشوق الهادي، وشهد حجاج، وعبدالله الطليحي، والعمل من تأليف على دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.