زينب العسكري تهاجم منى السابر: "تسببت في تشويه صورة ابنتها ولا ألوم حلا الترك"

زينب العسكري الفنانة البحرينية وجهت انتقادات قوية لمنى السابر والدة حلا الترك، وذلك بعد حملة الهجوم التي تعرضت لها الفنانة الشابة بسبب موقفها الأخير من والدتها وتسببها في صدر حكم قضائي بسجنها.

زينب العسكري: "السجن أهون عليا من تشويه صورة ابنتي"

زينب العسكري تداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو توضح فيه موقفها من أزمة منى السابر مع ابنتها الفنانة الشابة حلال الترك، وأكدت زينب العسكري أنها ترفض ما قامت به منى السابر في حق ابنتها، وأكدت أنها تفضل السجن على أن تشوه صورة ابنتها في وسائل الإعلام، كما أنها اشارت إلى اعتقادها بأن حلا الترك تعيش تحت ضغوط.

فقالت زينب العسكري: "وضعت نفسي مكان منى السابر، ولو ابنتي قامت بما فعلته حلا الترك معي، فلا الومها فالأمومة التي في داخلي تمنعني ان اتسبب في تشويه صورة ابنتي، او أن اتحدث عنها والسجن بالنسبة لي أهون من ذلك، واطلب من الجمهور أن يسامحني وأعرف تماما انني لم اعيش ما تعيشه منى السابر، لكن اعتقد أن حلا الترك لديها مشاكل كبيرة بسبب العديد من الأطراف وهي تعيش حالة من التشتت".

زينب العسكري: "أنا ضد منى السابر وموقفها من ابنتها"

زينب العسكري أكدت أنها تتفهم الحالة التي تعيش فيها حلا الترك، وتعتقد أنها تمر بضغوط كبيرة، ورفضت الطريقة التي تعاملت بها منى السابر مع ابنتها والتي جعلت قطاع من الجمهور يهاجم حلا الترك فقالت زينب العسكري: "حلا الترك لم تعش حياة مستقرة ولم يعرف أحد شخصيتها، وأنا استطعت أن أكون معلومات عنها بسبب الأخبار التي قرأتها، وأنا كأم لا ارغب أن أجعل ابنتي تصل إلى لحظة لا يوجد أحد يتقبلها، لذلك أقول استاذة منى هذه ابنتك، يجب أن تسألي نفسك لماذا سبب تغير ابنتك عليك بعدما كانت علاقتكما قوية في الماضي، فبالتأكيد عليها ضغوطات، فلذلك أن ضدك تماما بعدما تحدثتي عن أنك بريئة منها".

منى السابر لابنتها حلا: "خسرتني ما بدي أشوفها"

منى السابر قد وجهت رسالة إلى ابنتها حلا الترك بعد صدور الحكم بحبسها عام وقالت في تصريحات لبرنامج "et بالعربي" أن ابنتها لن تشعر بما تمر به الآن، إلا عندما تصبح أمًا مثلها، مضيفة: "دوت الخليج فعلا خسرتني، أنا ما بدي إياها تزورني ولا بدي أشوفها ولا تشوفني ولا أسمع صوتها".

وكانت والدة حلا الترك قد خرجت على جمهورها عبر حسابها على "انستجرام"، في مقطع فيديو وبكت خلاله عقب الحكم بحبسها، في وقت تعاطف قطاع واسع من النجوم والجمهور معها وبدأ العديد منهم في جمع المبلغ المطلوب سداده لحلا الترك حتى تنتهي الأزمة ولا تسجن والدتها.