4 إصابات جديدة بكورونا بين النجوم أبرزهم هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا وابن أحمد السقا أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا اليوم، وانضموا إلى قائمة المشاهير ونجوم الوسط الفني المصابين بالفيروس في الفترة الأخيرة.

إصابة ابن أحمد السقا بفيروس كورونا

وأعلن ياسين السقا، ابن أحمد السقا، إصابة شقيقه الأصغر حمزة بفيروس كورونا، وطمأن الجمهور على الحالة الصحية لبقية العائلة، خاصة بعد القلق على حالة الفنان أحمد السقا الصحية، ونشر صورة له مع والده وهما يرتدان الكمامة، وقال:"جماعة أنا تمام ومعنديش كورونا الحمد لله، أخويا الصغير هو اللي مصاب ومعزول، غير كده كلنا تمام الحمدلله".

إصابة الناقد الفني طارق الشناوي بفيروس كورونا

وأعلن أيضاً الناقد الفني طارق الشناوي إصابته بفيروس كورونا، ونشر تدوينة على حسابه بفيسبوك وقال:" الي الجميع زملاء واصدقاء بدأت رحلتي مع الاحتراز بسبب كوفيد، اعتذر مسبقا عن كل ما اتفقت عليه وان شاء الله نلتقي بعد زوال الجائحة دعواتي للجميع بالشفاء العاجل ما اروع ان ندعو جميعا بالشفاء العاجل".

إصابة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بفيروس كورونا

وانضم الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا، وأعلنا اليوم إصابتهما، ونشرت هنادي مهنا نتيجة تحليل الفيروس، وتحدث والدها عن حالتها الصحية وقال إنهما في العزل الصحي حالياً بعد تأكد إصابتهما بالفيروس، وأصيب الثنائي بالفيروس أثناء تصويرهم لأعمالهم الفنية في الفترة الحالية، إذ يصور أحمد خالد صالح دوره في مسلسل "قصر النيل" مع منى زكي، بالإضافة إلى دوره في مسلسل "النمر" مع محمد عادل إمام.

وتتواجد هنادي مهنا في العزل المنزلي مع زوجها أحمد خالد صالح بعد تأكد إصابتهما، في الوقت الذي أعلن به عدد من النجوم إصابتهم بالفيروس في الفترة الأخيرة، ومنهم الفنانة هنا الزاهد، والتي تشارك أحمد خالد صالح في مسلسل "النمر"، ونشرت فيديو مؤخراً طمأنت به الجمهور على حالتها وقالت إنها تشعر بأعراض خفيفة من الفيروس وتلتزم بالعزل المنزلي.