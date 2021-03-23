”Avatar” يتصدر شباك التذاكر الصينى بـ 14 مليون دولار

تصدر فيلم "Avatar" لجيمس كاميرون مرة أخرى شباك التذاكر الصيني في نهاية هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 14 مليون دولار على مدى ثلاثة أيام، حيث احتفظ الفيلم الذي طرح في 2009 بلقب الأول منذ إعادة عرضه مرة خري في 12 مارس بالصين، وحقق Avatar إجمالي إيرادات 44 مليون دولار حتى الآن، بعد عشرة أيام من إعادة طرحه، مع العلم ان الفيلم حصد 203 ملايين دولار عندما طرح في الصين عام 2010.

بفضل المبيعات الأخيرة في الصين، استعادت ملحمة الخيال العلمي الآن تاجها من فيلم "Avengers: Endgame" كأعلى إيرادات فيلم في التاريخ، وكان احتفظ "أفاتار" بهذا اللقب لعقد من الزمن محققًا 2.7897 مليار دولار من المبيعات العالمية، ولكن في أبريل2019، تجاوزه فيلم "Avengers" بإجمالي 2.7902 مليار دولار، اطاح بـ"Avatar" ليعود متصدرا مرة أخرى بعد عرضه بالصين.

ويعمل المخرج جيمس اميرون، حالياً بنشاط كبير، على التكملة الجديدة لسلسلة Avatar، حيث حددت شركة ديزنى طرح الجزء الثاني من Avatar في 16 ديسمبر 2022، وطرح الجزء الثالث من Avatar في 20 ديسمبر 2024، بينما تم تحديد الجزء الرابع في 18 ديسمبر 2026 والجزء الخامس في ديسمبر 2028