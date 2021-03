اليوم.. ذكرى رحيل النجمة العالمية إليزابيث تايلور

فى مثل هذا اليوم الثلاثاء رحلت النجمة العالمية إليزابيث تايلور الحاصلة على العديد من الجوائز المهمة التى شكلت مسيرتها فى عالم السينما، حيث حصلت إليزابيث تايلور على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مرتين، الأولى من خلال الفيلم الكوميدي "باترفيلد 8" عام 1960، بينما كانت الثانية من خلال رائعة المخرج مايك نيكولز الكلاسيكية "من يخاف فيرجينيا وولف" عام 1966، إضافة إلى جائزة الأوسكار جان هيرشلوت الإنسانية عام 1993، فيما رشحت لجوائز الأكاديمية 3 مرات.

ولدت قطة هوليود المدللة إليزابيث تايلور في الـ27 من فبراير عام 1932 ثم اشتهرت بالعديد من الألقاب خلال مسيرتها الفنية أبرزها "قطة هوليود المدللة" بعدما لعبت بطولة أشهر الأفلام السينمائية في مشوارها.

إليزابيث تايلور التي توفيت عام 2011 بعدما عاشت حياة طويلة حيث اقتربت من الثمانين من عمرها، تمكنت من حفر اسمها بأحرف من ذهب في عالم السينما.

كما حصلت على عدد من جوائز الجولدن جلوب منها جائزة الجولدن جلوب الفخرية عام 1985 وجائزة جولدن جلوب World Film Favorite – Female وجولدن جلوب أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Suddenly, Last Summer عام 1960، وجائزة الجولدن جلوب الخاصة عام 1957.

أهم أعمال اليزابيث تايلور السينمائية "Cleopatra" و"The Taming of the Shrew" و"The Comedians" و"Secret Ceremony" و"The Only Game in Town" و"Under Milk Wood" و"Ash Wednesday" و"A Little Night Music" و"Young Toscanini" وغيرهم.