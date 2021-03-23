مي العيدان تتبرع بإعلاناتها لمدة شهر لصالح منى السابر‎

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، التبرع بإعلاناتها لمدة شهر لدفع المبلغ المطلوب من منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، لتجنب سجنها.

وكتبت العيدان عبر حسابها على إنستغرام: ”قررت لمدة شهر فقط أن تكون إعلاناتي بسعر رمزي وسوف أتبرع بها لدفع المبلغ المحكومة به الأم منى السابر، وكذلك مساعدة الطفلة اليتيمة البدون التي تحتاج مبلغا لعلاجها بتايلاند“.

وأضافت مي: ”ننقذ الأولى من السجن والثانية من الموت لنكون إيجابيين ونستفيد من السوشيال ميديا“.

تابعت في تعليقها على المنشور: ”رجاء جدا اللي غير جاد لا يدخل دايركت نهائيا.. وقلنا الإعلان بسعر رمزي مو بلاش.. اللي يبي بلاش لا يدخل“.

وكانت منى السابر أعلنت في مقطع فيديو بحسابها على إنستغرام، أن الحكم الصادر بحقها في قضيتها مع ابنتها، صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه بالحبس أو بدفع المبلغ المطلوب، وهو ما جعل بعض المشاهير يتبرعون لسداده.

وقررت محكمة بحرينية حبس السابر، طليقة المنتج البحريني محمد الترك، سنة مع النفاذ، وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها الفنانة حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني (نحو 531 ألف دولار).

وعلى إثر ذلك قررت مريم حسين التكفل بدفع المبلغ المترتب على منى السابر، حيث ظهرت برفقة والدتها في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق ”سناب شاب“، قالت فيه: ”حاولنا إيجاد رقمك.. والوالدة تبغي تتكفل بكل شيء، أمي ستتكفل بمصاريف المحكمة عشان ما تتبهدلي في السجن“، قبل أن تتراجع بسبب كبر حجم المبلغ المطلوب.

كما أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تكفلها بدفع المبلغ المترتب على الفنانة منى السابر، موجهة رسالة مؤثرة إلى ابنة الأخيرة حلا الترك دعتها خلالها إلى التنازل عن القضية.