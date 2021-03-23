إصابة ابن أحمد السقا بكورونا

أعلن حمزة السقا ابن النجم أحمد السقا إصابته بفيروس كورونا، حيث قال عبر ستورى حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" "إيجابى كورونا.. الحمد لله"، وأضاف "أنا عندى كورونا بس الحمد لله معنديش أى أعراض وحشة".

ومن جانبه أوضح ياسين السقا عدم إصابته بكورونا فى تدوينه أخرى عبر حسابه أيضًا على موقع "إنستجرام"، حيث اختلط الأمر على الجمهور بينه وبين شقيقه الصغير حمزة، وقال فى تدوينته "جماعة أنا تمام ومعنديش كورونا الحمد لله.. أخويا الصغير هو اللى مصاب ومعزول.. غير كده كلنا تمام الحمد لله".

ويشار إلى أن حمزة السقا نادر الظهور عكس شقيقه الأكبر ياسين، ومن المرات القليلة التى ظهر فيها عبر السوشيال ميديا، عندما شارك النجم أمير كرارة، متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام، نهاية العام الماضى، بصورة له مع حمزة السقا، حيث قال فى فيديو إنه "يستقبل اليوم الغالى ابن الغالى"، ثم نشر أكثر من صورة تجمعه مع حمزة السقا.

وفى مطلع مارس الجارى، حرص أبناء الفنان أحمد السقا، ومن بينهم حمزة، على الاحتفال بعيد ميلاد والدهم الــ48، الموافق يوم 1 مارس، حيث نشر أبناؤه عددا من الصور التى تجمعهم معا للتعبير عن حبهم لوالدهم، إضافة إلى استعادة الذكريات الممتعة التى قضوها معًا.

وحينها نشر حمزة السقا، عبر "ستورى" حسابه على "انستجرام"، مجموعة صور مع والده فى مناسبات مختلفة، أبرزها صورة من كواليس "نسل الأغراب"، وعلق عليها: "شكرا لك على كل شىء.. أنت قدوتى وكل شىء بالنسبة لى.. أحبك كثيرا"، كما نشرت نادية السقا عبر "ستورى" حسابها على "انستجرام" صورا جمعتها بوالدها، وعلقت عليها:" أحبك كثيرا جدا يا أبى".