نجوم عالميون يستجيبون لحملة المخرجة السورية وعد الخطيب ”تجرأنا على الحلم”

بعد مرور أكثر من عام على ظهور المخرجة السورية وعد الخطيب على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، بفستان طبعت عليه جملة شهيرة "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"، تعود مرة أخرى بحملة جديدة تحمل نفس الشعار.

حضرت وعد الخطيب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي بعد ترشيح فيلمها " من أجل سما" لنيل جائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو عمل تدور أحداثه حول حياة صحفية وطبيب وابنتهما الصغرى في مدينة حلب السورية تحت القصف.

نالت الخطيب جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "بافتا"، عن عملها الذي قدمت قصته صدمة كبيرة للمجتمع الدولي حول حقيقة الأوضاع في سوريا.

نشرت "الخطيب" على حسابها بتطبيق "إنستجرام"، صورة للممثل البريطاني كيت هارينجتون وزوجته روز ليزلي، أبطال مسلسل "صراع العروش- Game of Thrones"، وهما يدعمان رسالتها المستمرة منذ العام الماضي.

حمل هارينجتون المعروف باسم جون سنو وهي شخصيته التي قدمها في المسلسل الفانتازي الشهير، مع زوجته في الصورة التي نشرتها وعد الخطيب بروازا يحمل جملتها الشهيرة "تجرأنا على الحلم ولن نندم على الكرامة"، بالتزامن مع مرور 10 أعوام على الثورة السورية.

وعبرت "الخطيب" عن امتنانها لكيت وروز على دعمهما للحملة، متمنية لهما مستقبلا أفضل مع طفلتهما الجديدة التي انضمت لعائلتهما مؤخرا.

شاركت إيميليا كلارك أيضا في دعم حملة وعد الخطيب، ونشرت منذ أسبوع صورة للشعار، وعلقت عليها بأنها تقف مع المخرجة السورية في موقفها، ودعت الجميع لإظهار الدعم للملايين من العائلات السورية الذين يناضلون من أجل السلام والكرامة وفق وصفها في منشور على حسابها بتطبيق "إنستجرام".