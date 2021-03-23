الفنانة بُشرى مرشحة لتجسيد حياة نوال السعداوى في فيلم سينمائي

قالت الفنانة بشرى، إن الدكتورة نوال السعداوي حالة استثنائية ووطنية للمرأة الطبيبة والمفكرة والمناضلة في ساحات الفكر، مشيرة إلى أن هناك صديقا مشتركا بينها وبين الراحلة كان يسعى منذ فترة في تقديم قصة حياة "السعداوي" في فيلم سينمائي تجسد بطولته على أن يخرج هذا العمل ابنها المخرج عاطف حتاتة.

وأضافت "بشرى" في تصريحات صحفية، أن هناك بعض من أصدقاء الدكتورة نوال متحمسين لهذا الفيلم، لكن لا توجد جهة إنتاجية تتبنى هذا العمل في الوقت الراهن.

وكانت بشرى نشرت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدوينة عقب رحيل نوال السعداوي قالت فيها: "اتفقنا أم اختلفنا معها هذا لا ينفى أنها حالة استثنائية ووطنية للمرأة الطبيبة والمفكرة والمناضلة في ساحات الفكر في شهادتها على تقلبات المجتمع محاربة وجهات النظر المختلفة بشجاعة وبسالة، حالة فريدة يصعب تكرارها في مشوار الإنسانية التى نعيشها.