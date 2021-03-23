ننشر برنامج عروض أفلام مهرجان Malmö للسينما العربية فى دورته الـ 11

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج عروض أفلامه في دورته الـ 11، وهو المهرجان الذي يعرض في ليلة افتتاحه فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية وهو إنتاج مشترك بين (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد) ورشحته إدارة الإوسكار لفئة أفضل فيلم أجنبي.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي وشارك خلال عام 2020 في مهرجانات سينمائية عديدة سواء، أقيمت على أرض الواقع أو افتراضيا، ومنها مهرجان البندقية في إيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

الفيلم تدور قصته حول قصة "سام" شاب سوري، فرّ إلى لبنان، هربا من الحرب في بلاده، دون إقامة رسمية، يتعثر "سام" في الحصول على تأشيرة سفر لأوروبا، حيث تعيش حبيبته، فيتطفل على حفلات افتتاح المعارض الفنية ببيروت، حيث يقابل الفنان الأمريكى المعاصر الشهير جيفري جودفروي، ويعقد معه اتفاقًا سيُغير حياته للأبد. الفيلم من بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

وتضم قائمة مسابقة الأفلام الطويلة مايلي

فيلم 200 متر – إخراج أمين نايفة ومن إنتاج مشترك بين (فلسطين، السويد، إيطاليا، الأردن)

تحت السماوات والأرض – إخراج روي عريضة ومن إنتاج مشترك بين (فرنسا، لبنان)

جزائرهم – إخراج لينا سويلم ومن إنتاج مشترك بين (فرنسا، الجزائر، سويسرا،)

حد الطار – إخراج عبد العزيز الشلاحي ومن إنتاج (السعودية)

حظر تجول – إخراج أمير رمسيس ومن إنتاج (مصر)

خريف التفاح – إخراج محمد مفتكر ومن إنتاج (المغرب)

الرجل الذي باع ظهره – إخراج كوثر بن هنية ومن إنتاج مشترك بين (تونس، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، السويد)

غزة مون آمور – إخراج عرب وطرزان ناصر ومن إنتاج مشترك بين (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال)

في زاوية أمي – إخراج أسماء المدير ومن إنتاج (المغرب)

المدسطنطي – إخراج حمزة عوني ومن إنتاج مشترك بين (فرنسا، تونس)

نحن من هناك – إخراج وسام طانيوس ومن إنتاج (لبنان)

الهربة – إخراج غازي الزغبيني ومن إنتاج (تونس)