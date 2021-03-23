الملحن أمير عبد المجيد يعلن شفائه من فيروس كورونا

أعلن الملحن أمير عبد المجيد شفائه من فيروس كورونا، حيث كتب على صفحته على "تويتر" قائلاً: الحمد لله على العافية .. تم شفاؤنا من كورونا وكانت فقط اختبار محبه وفضل من الله علينا .. بركة دعاء الحبايب تعمل كتير".

وكان أمير قد أعلن في منتصف شهر مارس الجارى، إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته على فيس بوك، وكتب:"الحمد لله على فضله وببركة حبايبنا نعدي منها بكل الخير، كورونا إيجابي، دعواتكم وماحدش يزعل أو يخاف، كله بيعدي".

ومن أبرز النجوم الذين تعاون معهم أمير عبد المجيد، علي الحجار ومحمد الحلو وإيهاب توفيق، ولطيفة، وذكرى، وسميرة سعيد، ومن نجوم الخليج نبيل شعيل، وعبد الله الرويشد، وماجد المهندس وغيرهم.

بجانب تلحين الأغاني للمطربين والمطربات لحن أيضا الأغاني للعديد من المسلسلات نذكر منها: الرحمة المهداة– البيضاء– الرجل والطريق– أحلام سارة– اختفاء سعيد مهران– حضن الجبل- خان القناديل- قلب الخطر- وكالة عطية- رباعيات صلاح جاهين- كبرياء- هانم بنت باشا– الإمام الغزالي – أهل الهوى. وكذلك ألف الموسيقى ولحن الأغاني للعديد من الأعمال المسرحية ومنها: تعظيم سلام– روح الوطن– الليلة المحمدية– نور الأحباب– مأساة الحلاج– رصاصة في القلب- يوم له تاريخ. كما أنه يقوم بالتدريس كأستاذ غير متفرغ بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للموسيقي العربية لمادتي العزف الجماعي والارتجال وتخرج من تحت يديه العديد من العازفين .