هاني مهنا يواصل إحراج عائلته بعد تأكيده بأن أحمد خالد صالح يستكمل أعماله رغم إصابته بكورونا

هاني مهنا الموسيقار المصري ووالد الفنانة هنادي مهنا زوجة النجم أحمد خالد صالح، تسبب في إثارة الجدل أمس الإثنين بعد تصريحاته التي كشف فيها عن إصابة زوج ابنته بفيروس كورونا، واستمراره في تصوير أعماله التلفزيونية رغم ذلك.

هاني مهنا يورط زوج ابنته أحمد خالد صالح

ابنة هاني مهنا، كانت قد أعلنت بالأمس عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما خرج والدها الموسيقار الشهير ليؤكد أن ابنته وزوجها أحمد خالد صالح، أصيبًا بالفيروس، وأن الأخير يواصل تصوير أعماله الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان، مع حفاظه على الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن مناعته أقوى من هنادي.

تصريحات هاني مهنا تسببت في إحراج ابنته وزوجها، بعدما تعرض أحمد خالد صالح للانتقادات بسبب ممارسته لحياته الطبيعية والاختلاط بزملائه رغم إصابته بالفيروس، وهو ما جعل الأخير يقرر أن يلاد على ما تردد وينفي أنه يقوم بالتصوير رغم علمه بإصابته، مكذبًا التصريحات التي تم تداولها على لسان حماه هاني مهنا.

تصريحات هاني مهنا وإحراجه لابنته هنادي بعد زفافها

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتسبب فيها هاني مهنا بتوريط المقربين منه ووضعهم في مواقف محرجة بسبب تصريحاته غير المدروسة، ففي السابق وتحديدًا بعد زفاف ابنته هنادي مهنا، الذي أحياه عدد من نجوم المهرجانات الشعبية من بينهم همر كمال وحسن شاكوش؛ والذي خرجت بعده نقابة الموسيقيين ببيان عاتبت فيه الموسيقار الكبير والد الفنانة الشابة، لاستعانته بهؤلاء النجوم رغم قرار إيقافهم عن الغناء، وهو ما جعل هاني يصرح بأنه لا يعرفهم ولم يوجه لهم الدعوة لحضور الحفل وفوجئ بحضورهم.

هاني مهنا وعلاقته بسميرة سعيد

إلا أن ابنته هنادي مهنا حرصت بعدها على الدفاع عن نجوم المهرجانات وقالت في فيديو إنها من طلبت حضورهم للحفل، وإنها سعيدة وتتشرف بوجودهم، وأضافت إن كونها ابنة الموسيقار هاني مهنا وتسمع أغاني المهرجانات دوت الخليج قصة لا تخص أحد، وعبرت عن سعادتها لتواجدهم في حفل زفافها وهو الأمر الذي أسعد الحضور أيضاً، ووصفتهم بالناجحين والمحبوبين ودافعت عنهم ضد الانتقادات التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة.

أيضا حرص هاني مهنا على توضيح أسباب انفصاله عن الفنانة سميرة سعيد التي كانت قد أكدت من قبل أن الخلافات بينهما كانت مهنية بحتة، لكنه أكد بعد ذلك أن الخلافات بينهما لم تكن بسبب العمل، ولكنهما انفصلا عقب عدم توفيقهما في محاولات الإنجاب.