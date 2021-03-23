خاص: تأجيل تصوير الموسم الثاني من المسلسل السعودي "بين أنف وشفتين" لهذا السبب

"بين أنف وشفتين" من الأعمال الدرامية المهمة التي عرضت في الفترة الماضية وحققت نجاحا ملحوظا، مما جعل صناع المسلسل يفكرون في تنفيذ الموسم الثاني منه.

مصير الموسم الثاني من مسلسل "بين أنف وشفتين"

علي العلي المنتج السعودي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن مصير الموسم الثاني من مسلسل "بين أنف وشفتين" بعد نجاح موسمه الأول والذي عرض في نهاية شهر ديسمبر الماضي على منصة "أبو ظبي تي في"، وكان من المقرر أن يستعد صناع العمل لتقديم جزء ثان منه، حيث لم يستبعد منتج المسلسل ان يتم تنفيذ أكثر من موسم له وذلك بعد دراسة ردود أفعال الجمهور عليه، أما عن مصير الموسم الثاني من "بين أنف وشفتين" فقال علي العلي: "قررنا تأجيل تصوير الموسم الثاني من مسلسل (بين أنف وشفتين) خلال هذه الفترة تحديدا، وسوف يتم التحضير له في وقت لاحق إن شاء الله".

علي العلي: "نستعد لعمل جديد خارج السباق الرمضاني"

علي العلي أوضح أن تأجيل الموسم الجديد من مسلسل "بين أنف وشفتين" يأتي لبدء التحضير لمشروع جديد سوف يتم تنفيذه بعد شهر رمضان القادم فقال: "بدأنا التحضير بالفعل من أجل تنفيذ مشروع درامي جديد، من الصعب الكشف على أي تفاصيل عنه خلال هذه الفترة، نظرا لأن التحضير له لا يزال مستمر، في وقت أن الجميع مشغول الآن بالترتيبات الخاصة بدراما رمضان، كما أن المشروع الذي نستعد له خارج السباق الرمضاني".

تفاصيل مسلسل "بين أنف وشفتين" للفنان خالد البريكي ونورة العقيلي

"بين أنف وشفتين" تم تصويره في البحرين في نهاية عام 2020، وقد واجه صناع العمل العديد من الصعوبات أثناء تصويره بسبب أزمة فيروس كورونا لكن استطاع المسلسل أن يتجاوزن كافة هذه الصعوبات وينجحون في تنفيذه، ويناقش المسلسل الآثار النفسية التي يتعرض له الأشخاص الذين يعانون من الشفة الأرنبية والمواجهات مع المجتمع وتعرضهم للتنمر، وهو عمل مقتبس من رواية الكاتبة الكويتية علياء الكاظمي وقد حققت الرواية عند طرحها نجاحا كبيرا، مما شجع المنتج علي العلي لتنفيذه في عمل درامي.

وتصل عدد حلقات مسلسل "بين أنف وشفتين" إلى 7 حلقات، وقد شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية وعلى رأسهم الفنان خالد البريكي، ونورة العقيلي، وعلياء محمد، وأيمن رجب، ونورة جمال، وناريمان، والفنان ابراهيم البيراوي،وشملان العميري، وصباح احمد، وسيناريو وحوار، سارة ديب، وإخراج محمد القفاص.