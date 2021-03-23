ماجد المهندس يتصدر الترند بأغنية جديدة .. وما علاقة السيدة فيروز؟

ماجد المهندس النجم العراقي، طرح قبل ساعات أغنية جديدة باللهجة اللبنانية تحمل اسم "كيفك"، عبر قناة شركة روتانا على يوتيوب، وتصدر اسم الفنان الشهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح الأغنية الجديدة.

ماجد المهندس يطرح "كيفك" باللهجة اللبنانية

ماجد المهندس نشر مقطع من الأغنية عبر انستجرام، وكشف عن فريق العمل الذي تعاون معه في الأغنية الجديدة، حيث إن الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت.

ماجد المهندس يتصدر الترند

وتقول كلمات أغنية "كيفك": "كيفك .. حبيت سلم عليك.. كيف صارو عينيك بعدن عم يدمعو.. كيفك .. شو صاير بحالك عم بخطر عبالك.. وجهي بتتذكرو.. انا يلي كنت حدك.. بعملك شو ما بدك.. بس الهيئة انت نسيت.. انا يلي كنت تموت.. لو ثانيه في بعدي تفوت.. بس الهيئة انت قسيت.. كيفك".

ولاقت أغنية ماجد المهندس الجديدة تفاعل قطاع كبير من جمهوره، الذين عبروا عن مفاجأتهم بطرحه أغنية باللهجة اللبنانية، إضافة إلى عنوانها، الذي يشبه عنوان واحدة من أبرز أغاني السيدة فيروز.

أحدث نشاطات ماجد المهندس

الجدير بالذكر أن ماجد المهندس قد أحيا مؤخرًا قبل حوالي شهرين حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، بمشاركة زميلته الفنانة نجوى كرم، حيث قدم الثنائي باقة من أحدث الأغاني أمام جمهور كبير احتشد من أجل مشاهدة النجمين.

وقدم ماجد المهندس وقتها مجموعة من أجمل الأغاني منها أغنية "أوقع لك عقد"، و"يهزك الشوق"، و"أعلن انسحابي"، و"تحبك روحي"، كما ردد الجمهور مع الفنان ماجد المهندس أغنية "تناديك"، فالجمهور الذي تواجد احتفل بشكل خاص بالفنان ماجد المهندس حيث حرصت إحدى معجباته على تقديم باقة من الورد له أثناء تواجده على المسرح وشكرها المهندس على هذه اللفتة وسط تفاعل جماهيري كبير.

ماجد المهندس تصدر الترند وقتها بسبب حفله كما نالت لحظة مصافحته للإعلامية أنابيلا هلال وتقبيل يدها اهتماما كبيرا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشاد الجمهور بطريقة التعامل الراقية للفنان الكبير مع من حوله.